Na Sul-Americana o Vozão canta de galo

Hoje, pelas circunstâncias, não adianta meditar sobre o que está acontecendo com o Ceará na Série A nacional. Por um instante, esquece que, por apenas um ponto, está afastado da zona de rebaixamento. Hoje, a missão é terminar o serviço que começou muito bem nas alturas de La Paz. É consolidar a passagem diante do The Strongest. É seguir confiante na competição em que está dando certo. Depois, cumprida a parte que lhe cabe, aí sim o Ceará terá de pensar sério nas condições desfavoráveis que o afetam no Brasileirão. A margem de segurança acabou. O Vozão está a perigo e precisa reagir com extrema urgência.

Não há que vacilar a ponto de levar para o returno a atual carga de apreensões e sofrimentos. Há algo inexplicável, impedindo vitórias do Ceará no Castelão. É esquisito como contraria a lógica das coisas. Todo time faz dos jogos em casa a certeza de três pontos. No meu terreiro mando eu. Cantar de galo. Aqui, o dono do espetáculo sou eu. Com o Vozão está acontecendo o inverso: todo bichinho de orelha chega aqui e se acha no direito de tomar pontos do Vozão. E toma. Não pode ser assim. Hoje é a Sul-Americana. Nesta, sim, o Ceará sabe cantar de galo.