Jogos traiçoeiros e perigosos

Fortaleza está muito bem. Assim, ampla é a possibilidade de vitória diante do Juventude, hoje, em Caxias do Sul. Mas não custa nada uma advertência: na rodada passada, o Juventude surpreendeu o Bragantino em Bragança Paulista. Ganhou de virada. Verdade que o Braga atuou com time misto. Mas, mesmo assim, todo cuidado é pouco. Jogos dessa natureza, diante dos chamados times médios ou que ocupam a faixa intermediária, são traiçoeiros e perigosos. O Juventude é treinado por Marquinhos Santos, que já foi técnico do Fortaleza em 2016. Lá estão também Wescley e Chico que jogaram no Ceará. No Fortaleza, a ausência de Pikachu será muito sentida. Pikachu tem importante participação coletiva. Além dos gols, suas assistências fazem a diferença. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem boas opções para suprir com eficiência o espaço deixado pelo ala Pikachu. Romarinho é uma das opções. Edinho também pode ser o escolhido. Os dois têm semelhanças na forma de atuar. As chances de trazer três pontos são viáveis. Quero acreditar que Vojvoda manterá sua fidelidade ao modelo ofensivo que vem dando certo. O forte do técnico Vojvoda é saber mudar de acordo com as circunstâncias.

Flamengo

Amanhã, o time de maior torcida do Brasil estará no Castelão. Vem no embalo de notáveis goleadas desde que Renato Gaúcho assumiu. O time passou a ser temido pelo elevado poder de fogo que tem. Apesar de desfalques importantes como Willian Arão e Bruno Henrique, o elenco tem opções para manter suas potencialidades.

Desfalques

No Ceará, não entendo como desfalques as anunciadas ausências de João Ricardo, Klaus e Oliveira. Os três há muito não têm uma sequência de atuações no time principal. Guto Ferreira, em ocasiões passadas, já se mostrou competente na montagem de uma equipe compacta. Certamente fará uso dessa experiência para segurar o Flamengo, sem abrir mão dos contra-ataques.

Atuação

Uma das jornadas mais notáveis do atacante Vina foi exatamente na vitória (0 x 2) do Ceará sobre o Flamengo no Maracanã, do dia 10 de janeiro do presente ano, jogo válido pela Série A 2020. Dele o golaço que abriu o placar no primeiro tempo. Dele também a bela inversão de jogo que na sequência chegou a Kelvyn, autor do segundo gol. Chance para Vina retomar seu melhor futebol.

Vamos lá Ferrão