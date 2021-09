Jogadores fora da posição de origem

Agora mesmo, no Fortaleza, Tinga faz e acontece em várias partes do campo. Longe o tempo em que o atleta guardava posição, estacionado que nem um poste. Feliz o treinador que tem esse feeling, ou seja, o da melhor utilização dos atletas colocados à sua disposição. Muitos atletas só deslancham quando nas mãos de treinadores assim.

Lembro que, logo após a escalação de Crispim nessa posição, alguns companheiros não concordaram, pois para o setor o Leão tinha Bruno Melo e Carlinhos, dois ótimos jogadores. Gabriel Dias, que ainda busca se encontrar no Ceará, teve momentos no Fortaleza onde foi meia, centroavante, lateral, ala, tudo.

Há treinadores que conseguem descobrir onde seus jogadores podem render mais, não importando a posição de origem. Olho clínico que percebe o momento ideal para fazer proveitosas adaptações. Quando Guto Ferreira passou a usar Saulo Mineiro no comando do ataque, o atleta cresceu. Pena ter sido negociado logo depois, exatamente quando começou a corresponder. Na ficha de Lucas Crispim consta que ele é meio-campista e atacante. Vojvoda o colocou na lateral-esquerda ou ala esquerda. Hoje Crispim é tudo e muito mais.

As dificuldades são maiores quando o técnico bate de frente com o ídolo ou ídolos do grupo. Aí pega fogo. Foi o caso de Rogério Ceni no Flamengo. Houve ali praticamente uma rebelião velada, mas muito bem captada pelos repórteres que cobriam o dia a dia do clube. Quando Ceni foi demitido, veio à tona uma série de situações desagradáveis.