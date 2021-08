Invencibilidade tem valor relativo

Há três tipos de invencibilidade: a construída em cima de seguidas vitórias, a conseguida numa sequência de empates e a obtida de uma forma mista, ou seja, com empates e vitórias. O Ceará está há onze jogos sem perder. A última derrota foi no dia 17 de junho, no Castelão, quando o Bahia ganhou (1 x 2). Depois disso, foram quatro vitórias e sete empates do Vozão.. A vitória de maior significação, pela rivalidade local, foi diante do Fortaleza (3 a 1). A invencibilidade é importante, mas é preciso entender que o número de vitórias tem maior peso. É o segundo item de desempate. No total, o Ceará tem oito empates e cinco vitórias. A posição do Ceará é boa: 7º colocado. Entretanto, poderia ser muito melhor. Não é questão de exigência. Não é isso. Fato concreto é que o Ceará deixou escapar vitórias que estavam ao seu alcance. Cada vitória equivale a três empates. Por isso o número excessivo de empates pode ser enganador. O Ceará é o time que mais empatou (oito). O segundo que mais empatou é o Bragantino (sete). Para alcançar a faixa da pré-Libertadores o time precisa vencer mais. Atualmente os dois times dessa faixa, Flamengo (5º) e Athletico-PR (6º) contam com oito e sete vitórias respectivamente.

Mais vitórias

O Ceará precisa ampliar o número de vitórias. O empate com o Atlético de Goiânia deixou no ar certa frustração. Estava no rol dos três pontos certos. Em casa, no embalo da vitória diante do Fortaleza, tudo levava a crer que o Vozão alcançaria seu objetivo. Numa jornada apática, só empatou. Não se trata de exigência. É fato concreto.

Outros tempos

Vejam só: há alguns anos, predominava a opinião de que ficar na Série B já seria de bom tamanho. Fortaleza e Ceará estão na elite nacional. Também há alguns anos, lutar contra o rebaixamento era o objetivo. Hoje, outros são os tempos. O Fortaleza é o terceiro. O Ceará, o sétimo. A torcida já quer mais. Que bom. Aprendemos a sonhar alto. Isso é muito bom.

Título nacional

Está faltando ao futebol cearense um título nacional numa ou nas duas mais importantes competições brasileiras: a Série A e a Copa do Brasil. O Fortaleza está indo bem nas duas. As possibilidades existem. O Fortaleza foi duas vezes vice-campeão da Taça Brasil (1960 e 1968). O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1994.

Homenagem

Muito justa a homenagem que o Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará prestou ao saudoso radialista Flávio Moreira, que morreu em março deste ano. O Museu do Rádio, inaugurado na sede do sindicato, leva o nome de Flávio. Acertada a escolha. Flávio Moreira foi um profissional competente e um amigo leal. Por mais de 50 anos brilhou aqui e no Rio de Janeiro.