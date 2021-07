Inoportunas declarações de Richarlyson

Há pessoas que, em momentos infelizes, fazem declarações impensadas e, por isso mesmo, podem depois passar por sérios problemas. Entrevistado por uma emissora de televisão, Richarlyson, ex-jogador do Fortaleza, acusou o ex-goleiro Jefferson de, em 2003, ter facilitado a vitória da Ponte Preta, fato que eliminou da “Série A” o tricolor cearense. Teria funcionado então o condenável expediente da mala preta. Em outras palavras: o goleiro teria sido comprado pelo adversário. A acusação de suborno, divulgada para o país inteiro, logo alcançou grande repercussão. Sim, mas cadê as provas.

Richarlyson descreveu o suposto lance da entrega, no qual Jefferson teria presenteado o jogador da Ponte.Revi o lance. Na verdade, Jefferson sofreu falta. Não entregou nada. As imagens estão no Youtube para provar. Conheço Jefferson desde que começou sua brilhante carreira. Homem de excelente formação cristã e moral. Honesto. Íntegro. Ser humano de grande valor. Jefferson é Filho de uma família honrada, da qual herdou todas as qualidades de um homem de bem. Richarlyson,se não provar o que disse, poderá sofrer severa condenação judicial. É preciso muito cuidado na hora de expor determinadas situações, máxime quando se pode colocar sob suspeita a dignidade alheia.

Títulos e frases

O técnico Francisco Diá,antes de chegar ao Ferroviário, foi campeão da Copa Paraíba pelo Botafogo (2010), campeão paraibano pelo Campinense (2015, 2016), campeão maranhense pelo Sampaio Corrêa (2017) e campeão potiguar pelo ABC (2020). Em 2013, subiu o Icasa para a Série B nacional. Em 2017, subiu o Sampaio Corrêa para a Série B nacional. Hoje, além dos títulos, notabiliza-se pelas frases que diz.

Engano

Muita gente pensa que Francisco Diá foi campeão da Copa do Nordeste de 2018 pelo Sampaio Corrêa, disputando a decisão com o Bahia em Salvador. Ele saiu antes do fim, sendosubstituído por Roberto Fonseca, que terminou campeão ao empatar com o Bahia (0 x 0) na Fonte Nova. Aqui ele já foi campeão da Taça Fares Lopes com o Ferrão. E tem tudo para colocar o Ferrão na Série B nacional.

Frases

De certa época para cá, Diá tem sido notado pela mídia em razão das frases que diz após os resultados dos times que ele comanda. Algumas publicáveis; outras nem tanto. Ninguém sabe se as frases são de improviso ouse ele já as prepara para dizê-las de acordo com as circunstâncias. Quem gosta de pegar as frases de efeito do Diá é o cronista Kilmer de Campos.

Filósofos

Frases engraçadas chamam atenção no futebol. Neném Prancha, olheiro do Botafogo na década de 1960, ficou famoso por suas frases. Dizem que João Saldanha criou várias delas e as atribuiu a Neném. Armando Nogueira o chamava de “Filósofo do Futebol”. Jocelyn Brasil (Pedro Zamora) escreveu o livro “Assim Falou Neném Prancha”, ampliando a fama do espirituoso roupeiro. Aqui as frases do Diá estão fazendo sucesso.