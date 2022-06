Imprevisível Fortaleza na Ressacada

É impressionante como o Fortaleza conseguiu tirar a possibilidade de uma análise segura sobre sua produção. O time tem uma oscilação tão acentuada que embota os argumentos. É capaz de partidas brilhantes como a da vitória sobre o Flamengo no Maracanã, mas é capaz também de tropeços inadmissíveis. Assim, o que esperar hoje no Estádio da Ressacada? Não sei. Acho que nem Vojvoda sabe. Nem Marcelo Paz sabe. Ninguém sabe. Está difícil prever alguma coisa. Tudo pode acontecer. Pode brilhar como na Libertadores ou afundar mais ainda no abismo das decepções. Tem bom treinador. Tem bons jogadores. Tem boa administração. Tem condição financeira estável. O produto de tantos valores bons teria de ser necessariamente uma colocação também entre os bons. Mas o Fortaleza está entre os maus. Um contraste que foge à compreensão humana. Haverá algo sobrenatural por trás desses reveses? Há quem acredite em mandinga, feitiçaria, coisa assim. Não acredito. São fases que todos os clubes experimentam. Fases de glórias, fases de frustrações. Problema é o tempo de duração. A fase de decepções do Fortaleza está demorando muito. Imprevisível, pois, hoje no Ressacada.

Valores

O Fortaleza tem no elenco jogadores de qualidade. Boeck é um bom goleiro. Benevenuto e Titi formam uma dupla de qualidade. Yago Pikachu é destaque. Lucas Crispim, não faz muito, era o melhor do futebol cearense. Hércules é revelação. Romero tem bagagem internacional. Renato Kayzer, idem. Tem mais: Lucas Lima, Romarinho, Moisés, Capixaba, Tinga, Robson. Essa gente sabe jogar.

Argumento

Comprovando o que está posto no tópico anterior, basta ver o que este mesmo Fortaleza faz na Libertadores, uma competição que teoricamente exige mais do que a Série A nacional. O time está bem com os mesmos jogadores, o mesmo elenco. Por isso é que o raciocínio embaralha quando se busca uma explicação sobre o momento tricolor no Campeonato Brasileiro.

Revisão de conceito

Eu fiz comentários, considerando que o Fortaleza, com o elenco que tem, não será rebaixado. Já agora, diante dos dois recentes tropeços em casa, refiz meu ponto de vista. Comecei a temer algo mais grave, ou seja, o retorno do Fortaleza para a Série B. O certame ainda não chegou sequer à metade, tudo bem. Mas deixar a reação para o returno é ficar pendurado à beira do abismo.

Vitória