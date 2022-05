Fortaleza tem as últimas chances na Libertadores

Os sonhos nos chegam. Vêm sem a nossa interferência. São os sonhos dos momentos em que estamos dormindo. Mas há os sonhos que sonhamos quando estamos acordados. Aí são diferentes. Os primeiros se desmancham quando acordamos. Os segundos podem ser transformados em realidade. Sonhar com a Copa Libertadores foi, por muitos anos, uma utopia para os times cearenses. Mas o Fortaleza conseguiu transformá-lo em realidade. E aí está. Hoje enfrenta o Alianza. Para manter esperança de classificação terá de ganhar. O cenário é complicado. O Colo-Colo, adversário direto, tem três pontos a mais que o Leão. Libertadores é assim mesmo: difícil para ingressar, desafio ao disputar, complicação para se manter. A experiência tricolor tem confirmado tudo isso. A Libertadores, que liberta, é também a Libertadores, que aprisiona. Ninguém quer largar. Mesmo com todas as adversidades, considero o padrão do Fortaleza ainda em condições de seguir em frente. Tudo, porém, passará por um melhor aproveitamento nas finalizações. O tricolor cria muitas situações de gol. Mas, do jeito que tem inteligência para conceber, tem também facilidade para desperdiçar. Aí reside o problema.

Positivo

O atacante Renato Kayzer tem entrado bem. Apesar de não ser utilizado desde o início dos jogos, ele muda para melhor o desempenho da linha de frente tricolor. É muito voluntarioso. Tem força física. Já é hora de o técnico Juan Pablo Vojvoda repensar a utilização desse atleta. Entendo ser um equívoco usá-lo apenas quando a situação está complicada na fase final.

Técnico

A sequência de insucessos do Fortaleza tem levantado alguns questionamentos sobre o comando do técnico Vojvoda. Ele ainda tem muito crédito, sim. Pelo que realizou desde que aqui chegou, Vojvoda não merece ir para o rol dos técnicos “prestigiados”. Em 2021 ele também passou por um longo período sem vitórias (cinco), mas conseguiu dar a volta por cima.

Opiniões

Na redação integrada do Sistema Verdes Mares, os jornalistas Inácio Aguiar e Denise Santiago comentavam a situação do Ceará e do Fortaleza, que estão na zona de rebaixamento da Série A nacional. Ambos demonstraram temores sobre a possível queda das duas equipes, mas admitiram que ainda há tempo para as correções de rumo. Concordo, em parte.

Correções