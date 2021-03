Fortaleza em busca do ouro

Numa crise louca e desenfreada como a atual, qualquer tostão vira milhão. A Copa do Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Aliás, uma galinha gigante. Sob suas asas ficam inicialmente 80 clubes e mais uma ruma. O Fortaleza está no Rio Grande do Sul em busca de um milhão de reais. Se empatar com o Caxias, mete a grana no bolso e vem enfrentar o Ceará. Não tenho ideia de como jogará o Leão. Nos jogos mais recentes, ainda está longe de uma melhor produção. No empate contra o Treze, pela Copa do Nordeste, melhorou um pouco na fase final. Romarinho, Osvaldo, David e Wellington Paulista têm de render muito mais. Já é hora de o Fortaleza ir gradualmente se mostrando por inteiro. Não sei que resistência o Fortaleza encontrará. Sei que o ótimo goleiro Marcelo Pitol, que teve excelente passagem pelo Icasa, está lá. E só. Não conheço mais ninguém do time titular. O Caxias é o quarto colocado no atual Campeonato Gaúcho, atrás de São Luiz, Ypiranga e Internacional. É muito complicado jogar no Estádio Centenário em Caxias. Até os grandes, Internacional e Grêmio, sofrem quando atuam lá. É o primeiro grande desafio do Fortaleza em 2021, antes de enfrentar o Ceará.

Admirável

Dedico este espaço a um jogador que muito respeito pela qualidade de seu futebol e por sua postura como homem de bem: Ricardinho. Ele soube honrar a camisa alvinegra. Ganhou títulos memoráveis. Profissional ético, correto, dentro e fora de campo. Ah se todo atleta fosse assim.

Qualidade

O Botafogo do Rio recebe Ricardinho, um jogador diferenciado. O técnico Marcelo Chamusca sabe o que está levando para o Botafogo. Entendo que no próprio Ceará Ricardinho ainda poderia ser aproveitado, haja vista tantas competições paralelas. O passe de Ricardinho é especial.

Ciclo

Há os que entendem que o ciclo de Ricardinho no Ceará terminou. Que ele não tinha mais ritmo na Série A. Penso diferente. Não tem ritmo para um jogo completo. Mas tem para um tempo e mais alguma coisa. A meu juízo, ainda é jogador para mudar o panorama de uma partida.

Nomes do Rádio

Ivan Lima foi um narrador notável. Dono de uma das vozes mais bonitas do Brasil. Trabalhou na Rádio Dragão do Mar na década de 1960, líder absoluto de audiência. Depois, em Recife, também foi líder absoluto. Aprendi muito com o Ivan. Estilo vibrante. Teve muitos seguidores. Morreu em Recife no dia 14 de agosto de 1994.