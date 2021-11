Cuidado com o perigoso Cuiabá

O Ceará vive o bom momento da brava vitória sobre o Fluminense. Com um jogador a menos e espírito de luta elogiável, o Vozão segurou a vantagem de 1 a 0. Mas agora é preciso cuidado com o próximo adversário, o Cuiabá (10º lugar). Esse time do Mato Grosso tem preparado poucas e boas, quando nas casas dos adversários. Empatou (0 x 0) com o poderoso Flamengo no Maracanã. Empatou (0 x 0) com o Internacional no Beira-Rio. E ganhou (0 x 2) do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Portanto, o Ceará tem mesmo de arregalar os olhos, visando a evitar um tropeço que poderá quebrar o grande entusiasmo decorrente da vitória sobre o Fluminense. Outro motivo de advertência: a vitória do Cuiabá sobre o Bragantino. Essa vitória impediu que o Bragantino chegasse aos 52 pontos, o mesmo número de pontos do Palmeiras, vice-líder. No Cuiabá está o atacante Felipe Marques, cearense de Pacajus. Felipe atuou aqui pelo Horizonte (2011) e pelo Itapipoca (2015). Também no Cuiabá estão o ótimo zagueiro Paulão, ex-Fortaleza (2020), o meio-campista Uillian Correia, ex-Ceará (2015) e o atacante Hélton, ex-Ceará (2017). O técnico é Jorginho, que dirigiu o Ceará em 2018. Time modesto, mas perigoso.