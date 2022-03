Copa do Nordeste: esperança e desilusões

O Floresta foi lanterna do Grupo B. Fez apenas sete pontos. Ficou longe das expectativas. O Ceará, com potencial para chegar à grande decisão, ficou pelo caminho. Resta o Fortaleza como esperança do futebol cearense. Mas cuidado. Muito cuidado. O Fortaleza, no momento, está muito acima dos concorrentes. É favorito. Entretanto, existe um fator traiçoeiro chamado soberba. Este tem despachado os que se julgam melhores. Quem pensa que já ganhou, perdeu. Ao correr da bola é que se vê na verdade quem é quem. A goleada do Fortaleza sobre o Alagoinhas (5 x 1) pode mascarar o que na verdade foi a partida. Antes de deslanchar, o Leão passou maus momentos. Sofreu o primeiro gol logo no início e por pouco não sofreu o segundo. Pikachu salvou. Foi um primeiro tempo angustiante. Na fase final o Leão tomou conta do jogo. A defesa tricolor andou dando espaços amplos. Esses detalhes não podem ser repetidos. O Náutico tem história. A tradição pesa em clássicos regionais. Esperanças cearenses em jogadores de decisão como Tinga, Pikachu e Renato Kayzer. Basta de desilusões na Copa do Nordeste. O Leão é agora a única força cearense em busca do título. É também a última esperança.