Ciel, um senhor nos gramados

Na história do futebol brasileiro, poucos jogadores conseguem seguir em atividade profissional após os 40 anos de idade. O atacante Jociel Ferreira da Silva, o Ciel, tem conseguido. Ele completou 43 anos de idade no dia 31 de março passado. Natural de Caruaru, em Pernambuco, tornou-se cearense, de coração.

Na minha avaliação, o melhor momento de Ciel foi em 2008, quando atuava pelo Ceará. Um craque. Transferiu-se para o Fluminense do Rio de Janeiro. Tinha futebol para chegar à Seleção Brasileira. Mas, exatamente nesse período, tornou-se mais alcoolista, fato que o prejudicou bastante.

Após livrar-se da dependência do álcool, Ciel passou a ser uma referência de vida. Um exemplo de superação e de dignidade. Um profissional brilhante. Tenho por ele grande admiração e respeito. E torço para que ele se mantenha nos gramados por muito tempo ainda.

Aos 43 anos, Ciel mantém uma condição física invejável. Continua artilheiro, com raro faro de gol. Joga bonito, elegante. No seu legado, além do qualificado futebol, a fé, a perseverança, o belo caráter, o coração generoso. Parabéns, amigo.

Bicampeão

Em 2023, houve uma fusão de imagens entre Ciel e o Ferroviário. Uma temporada brilhante. Em 40 jogos, Ciel fez 23 gols. Foi dele o gol que deu o bicampeonato da Série D nacional ao Ferrão. Ele foi também campeão da Taça Fares Lopes em 2024. As vitórias corais sempre estiveram ligadas às boas atuações de Ciel.

Campeão

Ciel foi campeão pernambucano em 2020, jogando pelo Salgueiro. A decisão do título foi com o Santa Cruz. No tempo normal deu empate (0 x 0). Nas cobranças de pênalti, o Salgueiro venceu (4 x 3). Ciel fez o gol na sua cobrança. Pela primeira vez um time do interior sagrou-se campeão pernambucano. Ciel brilhou.

Outros títulos

Ciel atuou nos Emirados Árabes. Pelo Al Shabab, foi campeão da Copa do Golfo e da Emirates Cup em 2011. Pelo Al-Ahli, foi campeão Emiradense 2013/2014 e 2015/2016 e campeão da Emirates Cup 2014. Campeão da Série B Cearense em 2019 pelo Caucaia. Campeão da Taça Padre Cícero pelo Guarany de Sobral.

Mais velhos

Há vários registos. O japonês Kazu (Kazuyoshi Miura), de 58 anos, é o mais velho em atividade. Atua pelo Suzuka Point, do Japão. Segundo o Guinness Book, o mais velho do mundo, que atuou profissionalmente, foi o egípcio Ezzeldin Bahader. Ele jogou aos 74 anos. Hoje, Ezzeldin está com 79 anos. Não joga mais. Mas Kazu continua firme.

Longevidade

Kazu, quando tinha 15 anos, veio para o Brasil. Aqui jogou no Palmeiras (1986), Santos, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Foi campeão estadual pelo Coritiba em 1989. Voltou ao Japão em 1990. Não sei até quando Ciel estará em atividade. Desejo-lhe vida longa no futebol, quebra de recordes, muitos gols e excelentes desempenhos.