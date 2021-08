O futebol cearense está muito bem. O Fortaleza é o terceiro. O Ceará, oitavo. Há alguns anos, a maioria dos dirigentes entendia que estar na Série B já era grande coisa. Importante era não cair para a Série C. Conformismo típico de quem não tem ideal. Hoje as coisas mudaram. Já se mira a Libertadores e a Sul-Americana. E já, já, os títulos da Copa do Brasil e da Série A também entrarão no planejamento. Dirão que isso é uma utopia. Ora, utopia já foi ver os dois maiores rivais juntos na Série A. E aí estão os dois juntos na Série A. Quem há algum tempo poderia admitir o Fortaleza à frente de Flamengo, Internacional, Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Grêmio? Quem admitiria o Ceará à frente de Internacional, Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense e Grêmio? Pois está acontecendo. Tudo isso porque Fortaleza e Ceará passaram a ousar mais. Nesta parte, o reconhecimento à filosofia adotada pelo ex-presidente alvinegro Evandro Leitão, seguida pelo atual presidente Robson de Castro. Também o reconhecimento à filosofia adotada no Fortaleza pelo ex-presidente Luís Eduardo Girão, sequenciada pelo atual presidente Marcelo Paz. Pelo visto, o torcedor está chorando de barriga cheia.

Transformação

Observem que, de alguns anos para cá, muita coisa vem mudando no futebol brasileiro. Não há mais cadeira cativa para o chamado clube dos maiores: Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Internacional. Desses, creio que apenas Flamengo e Santos nunca caíram para a Série B.

Desabaram

No atual momento, três desses chamados grandes estão na Série B nacional: Vasco da Gama, Botafogo e Cruzeiro. E observem um detalhe importante: dois do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. O Rio já foi o eldorado do futebol nacional. Eram times intocáveis, máxime pela qualidade do futebol que praticavam. Hoje...

No Nordeste

Bahia e Pernambuco, durante muitos anos, estiveram dividindo a liderança no Nordeste. Hoje, o Estado do Ceará está bem melhor posicionado, com Fortaleza e Ceará. Na Série A, o Bahia ocupa a 13ª posição e o Sport é o 17º, já na zona de rebaixamento. Na Série B estão Náutico de Recife e Vitória de Salvador. Na Série C, o Santa Cruz é o lanterna do Grupo A.

Reencontro