Ceará: Arma poderosa contra o América-MG

Hoje, o Ceará tem uma tarefa muito importante: fazer no Estádio Independência o que, na rodada anterior, não conseguiu fazer no Castelão: ganhar de um time médio. O América está bem situado. É o quinto colocado, com 14 pontos. Portanto, na zona de classificação para a Sul-Americana. O Vozão é apenas o 17º, primeira posição na zona de rebaixamento. Uma posição incômoda, ocupada após a vitória do Cuiabá na abertura da rodada. Mas basta uma vitória para a equipe sair da zona maldita. Na coluna de ontem, mostrei como o América tem nomes bem familiares aos cearenses porque atuaram aqui. O Ceará terá hoje dois adversários: o América-MG e o cansaço. Há jogadores no limite da resistência. Vina é um deles. Os mistérios do futebol são desvendados no dia a dia das competições. A gangorra mostra claramente quem sobe e quem desce. É incrível como, no mesmo período, alguns atletas conseguem manter a forma, enquanto outros desmancham-se numa sequência de dois passos. A surpresa é Mendoza. Alcançou o ápice justo quando alguns não saem do sopé. Dentre os alvinegros, será ele, Mendoza, a arma mais poderosa. Não há quem cumpra a missão de barrar este veloz atacante alvinegro. A fase dele é excelente. Dá gosto vê-lo jogar.

Descoberta

Há coisas no futebol que se encaixam nas surpresas de oportunidades jamais imaginadas. Em 2016, o meia Hércules, do Fortaleza, jogou no São Bernardo. Em 2019, no Tiradentes. Depois jogou no Crato e no Atlético Cearense. No Fortaleza profissional tem as primeiras oportunidades. Em 2022, sai como herói da vitória tricolor sobre o Flamengo no Maracanã.

Glória

Para um jovem de 21 anos, saber se impor diante de um público de mais de 63 mil torcedores no lendário Maracanã, é uma afirmação de personalidade e preparo para os desafios da vida. Hércules se mostrou bem à vontade, como se estivesse jogando pelo São Bernardo em 2016. A vida é assim, imprevisível. Valeu, Hércules.

Semelhança

Em 2021, o lateral-esquerdo do Ceará, Kelvin, viveu momento semelhante ao de Hércules. Kelvin também estava com 21 anos de idade, quando jogou pelo Ceará diante do Flamengo no Maracanã. Aos 44 minutos do segundo tempo, Kelvin consolidou a vitória do Ceará, marcando o segundo gol do Vozão (0 x 2). A diferença: em razão da pandemia, não havia público no Maracanã.

Libertadores