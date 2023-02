Carnaval e futebol na Gentilândia

No momento, acontece o pré-Carnaval na Gentilândia (capital do Benfica). Na pracinha, há um palco erguido. Há também um aparato de segurança como manda o figurino. O futebol sai de cena por uns dias. É só folia. Aí, meu saudosista coração remete minhas lembranças aos carnavais da década de 1950. Em 1956, o Gentilândia tinha sido campeão cearense, desbancando Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O time campeão, sob o comando de técnico Jombrega, formou com Pedrinho Simões, William Pontes e Basileu; Fernando Sátiro, Célio e Lamparina; Edilson Araújo, Pipiu, Augusto, Fernando Santos e Liminha. No Carnaval de 1957, os rapazes do bairro, como de costume, fizeram seus blocos. Houve alusões ao título. Fantasias variadas. Homens vestidos com roupas de mulher. Batucada. Marchinhas de todos os tempos. Havia dois jogadores do Gentilândia muito queridos no bairro: Maurício Gafieira e Pepeta. Durante a folia, eles se divertiam muito. O grupo passava cantando sucessos carnavalescos como “Madalena”, de 1951, gravado por Linda Batista, e “Pra Seu Governo”, de 1950, gravado pelo cearense Gilberto Milfon. Na Quarta-Feira de Cinzas, tudo voltava ao normal na pacata Gentilândia.

Charanga

O time cearense que mais se envolveu com o Carnaval foi o Fortaleza. Na década de 1960, o conselheiro do clube, Antonio Gumercindo, fundou a Charanga do Fortaleza. Essa banda musical marcava presença em todos os jogos do Leão. E, durante o Carnaval, desfilava na Avenida Duque de Caxias. A charanga fez muito sucesso.

Foliões

O Fortaleza também promovia festas carnavalescas no seu clube social. Louvável a participação de incentivadores como Jackson de Carvalho, autor do Hino do Fortaleza, e Luís Rolim Filho, o Homem do Charuto. Jackson compôs várias músicas para o Carnaval Tricolor. Uma delas, talvez a de maior sucesso, foi “O Charuto do Rolim”.

Desfile

Não lembro da participação dos ídolos cearenses em desfiles de Carnaval. No Rio de Janeiro, era comum todos os anos os ídolos Roberto Dinamite e Zico aparecerem na Marquês de Sapucaí. Eles também foram homenageados pelas Escolas de Samba. Aqui em Fortaleza, jamais vi Gildo, Croinha ou Pacoti nos desfiles de Carnaval.

Homenagem

Em 1980, a Escola de Samba Mangueira, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, fez uma homenagem especial a Mané Garrincha. Ele desfilou num carro alegórico. Mas o Mané não se envolveu com a alegria. Estava sob efeito de fortes remédios. Assim mesmo, foi importante a homenagem. Garrincha morreu três anos depois.

Diferença

Hoje, a nossa Gentilândia não tem mais o perfil bucólico e gracioso que havia nas décadas de 1950 e 1960. Perdeu a característica de bairro eminentemente residencial. Agora, bares e restaurantes em transfusão transformaram a Gentilândia num polo comercial e de entretenimentos. Não tem mais paz.