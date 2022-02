Agora será a vez do Fortaleza

Ontem foi a estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2022. Amanhã, o Leão entrará em campo para enfrentar o Pacajus. Na estreia tricolor, absoluto favoritismo do Leão. Vi o técnico Vojvoda falar sobre o jogo. Como é recomendável a qualquer treinador, ele disse do respeito que tem pelo adversário, o Pacajus, já pela campanha que teve na fase de grupos (cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas). Verdade que em casa, jogo de ida diante do Ferroviário, sofreu uma goleada (1 x 4). Mas, no jogo de volta, na Barra, segurou o empate (1 x 1). Não há quem acredite que o Pacajus seja capaz de eliminar o Fortaleza, dono de melhor estrutura, elenco, tradição e história. Se fosse numa partida única, ainda se poderia admitir uma zebra. Mas, em dois jogos, zebra repetida já é mais difícil. Motivo simples: se acontecer uma zebra no primeiro jogo, o time grande se previne e fica mais atento para a segunda partida. Dizem que futebol não tem lógica. Em momentos isolados pode parecer assim. Mas, na grande maioria das vezes, a lógica prevalece. Se assim não fosse, há 26 anos Fortaleza e Ceará não estariam sempre ganhando o certame estadual (14 para títulos para o Fortaleza, 12 para o Ceará).

De início

Alguém tem dúvida de que, hoje, a dupla de ataque titular do Fortaleza será Moisés e Silvio Romero? Pelo jogo anterior, no qual ambos jogaram bem e marcaram gols na vitória sobre o Bahia, natural é a manutenção da dupla. A não ser que Vojvoda, pela mania de mexer que quase todos os treinadores têm, resolva contrariar a lógica das coisas.

Distância

Depois da estreia no Campeonato Cearense, fato acontecido ontem diante do Iguatu, o Ceará terá jogo de volta no sábado, dia 26. Em seguida, no dia 02 de março, quarta-feira, fará sua estreia na Copa do Brasil diante do São Raimundo, em Boa Vista (distante 2.567km), Roraima. Tempo estimado de duração da viagem aérea: 2h51min.

Retorno

As disputas de várias competições ao mesmo tempo tendem a comprometer a condição física dos atletas, principalmente porque não houve a pré-temporada. Serão, portanto, jogos pelo certame cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Já no dia 06 de março o Ceará enfrentará o CSA pela Copa do Nordeste.

Expectativa

Aumenta a expectativa sobre a reabertura do Estádio Presidente Vargas em março. Já está em tempo. Dará uma folga ao Estádio Domingão em Horizonte que recebeu toda a carga de jogos da fase de grupos do certame estadual. Parabéns aos administradores do Domingão. O gramado, sempre com boa qualidade, suportou elevado número de jogos.