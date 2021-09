A tenebrosa noite da defesa tricolor

A torcida do Fortaleza certamente experimenta um estado de choque. Algo inacreditável, inaceitável. Não sei sequer por onde começar a análise de tantos erros individuais que resultaram no terrível fracasso acontecido no Estádio Pituaçu. Noite em que tudo deu certo para um lado só: o do Bahia. Noite especial para o atacante Rodallega, que marcou os quatro gols da vitória (4 x 2). Na volta para o segundo tempo, após perder o primeiro tempo por 1 a 0, o Leão deu sinais de que tinha condições de reverter o placar. Confiança alicerçada em viradas anteriores, onde o Fortaleza transformou derrotas iminentes e vitórias consagradoras. Caso, por exemplo, da vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Mas, no Pituaçu, tudo foi diferente. Justo quando o Fortaleza buscava o empate, Boeck entregou um presente Maycon Douglas. Presente transformado em gol pelo atacante Rodallega. Logo em seguida, Jackson e Titi ensinaram como errar feio em sequência. E assim, Rodallega agradeceu com mais um gol. Para completar o festival de erros capitais, Matheus Jussa também entrou no rol das gigantescas trapalhadas. Viu Rodallega girar e concluir, fechando o placar. Noite tenebrosa, esquisita, assustadora.

Infeliz

No primeiro tempo, Boeck fez duas defesas importantes. Jamais imaginou que seria vítima de uma noite traiçoeira. Noite para ser esquecida. Certamente Felipe Alves ganhara espaço. E Deverá recuperar a posição de titular. Nada, porém, de crucificar Boeck. Ele tem crédito no Fortaleza. Quando as tramas do mal se levantam contra um, é melhor sair de perto.

Ausência

Nunca, como ontem, notou-se tanto a importância do zagueiro Benevenuto para o Fortaleza. Sua ausência foi muito mais sentida, na medida em que Jackson, Titi e Matheus Jussa passaram a encenar um dos maiores festivais de erros crassos já vistos numa única partida. Parece até que estavam lutando para saber quem cometeria o erro mais grosseiro.

Preocupação

Agora, com cinco jogos sem vitória, há uma inquietação plausível entre os torcedores do Leão. Será sinal de desgaste ou os adversários já estão conhecendo melhor o modelo tricolor, daí nascendo mais dificuldades? Respondo: se fosse uma queda coletiva, preocuparia. Aconteceram falhas grosseiras individuais, que nada têm a ver com a fórmula de jogar do Vojvoda.

Frases

Francisco Diá foi embora. E levou consigo as frases de efeito que marcaram sua passagem pelo Ferroviário. Faltam apenas três rodadas para acabar a fase classificatória. A missão coral em busca da classificação tornou-se mais complicada. Não há nada mais enganador do que uma longa sequência de empates.