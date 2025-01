A internacionalização do futebol cearense

Um veio da Venezuela. Outro veio da Colômbia. Um outro veio do Uruguai. Um maior número veio da Argentina. Enfim, é muito comum a vinda de estrangeiros para atuar no futebol cearense. Longe o tempo em que a coisa mais difícil do mundo era um jogador de outro país vir jogar em um time daqui.

Agora senti a ausência do Airton Fontenele e do Alfredo Sampaio. Eles poderiam me ajudar na tarefa de descobrir quem foi o primeiro atleta estrangeiro a jogar em um time cearense. Comecei a acompanhar o futebol local em 1956. Não lembro de jogadores estrangeiros em times locais.

A minha lembrança remota remete a um treinador estrangeiro: Janos Tatray. Ele era húngaro. Na década de 1960, comandou o Ceará Sporting Club e a Seleção Cearense. Tatray gozou também de muito prestígio no futebol paraibano. Refugiado da II Guerra Mundial, viveu primeiro na Argentina. Depois veio para o Brasil.

O maior êxito da Seleção Cearense na história dos Campeonatos Brasileiros de Seleções foi sob a direção técnica dele: quarto lugar em 1962.

História

Janos Tatray fez história. No comando técnico do Ceará, ele foi bicampeão estadual (1961/1962). Também cComandou a Seleção Cearense no Campeonato Brasileiro de 1962 (4º lugar). Eliminou a Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco. A Seleção Cearense foi eliminada pela Seleção da Guanabara.

Resumo

Janos Tatray nasceu na cidade de Vszprèm, na Hungria, em 1922. Tinha 21 anos de idade, quando lutou na II Guerra Mundial. Após o conflito, partiu como refugiado, optando primeiro pela Argentina. Fez de Campina Grande, na Paraíba, seu segundo berço. Ele morreu no dia 20 de junho de 2011.

Argentino

O segundo estrangeiro que vi no PV foi o famoso atacante argentino Sanfilippo. Pelo seu país, ele jogou duas Copas do Mundo (1958 e 1962). Também pela Argentina, foi campeão da Copa América de 1957. Atuando pelo Boca, foi o artilheiro da Libertadores de 1963, com sete gols. Mas perdeu a final para o Santos, de Pelé.

Explicação

Na Taça Brasil de 1968, o Bahia enfrentou o Fortaleza. A grande atração do Bahia era o atacante argentino Sanfilippo. O Bahia venceu em Salvador (1 x 0). O Fortaleza venceu no PV (1 x 0). Na prorrogação, o Fortaleza venceu (1 x 0). Sanfilippo jogou bem, mas foi o Fortaleza que se classificou.

Intercâmbio

Pelo exposto, vocês observaram como era difícil ver jogador estrangeiro atuando em Fortaleza. O ídolo Sanfilippo chamou a atenção da imprensa. Hoje, há um expressivo número de argentinos no Fortaleza. A internacionalização tornou-se comum. O intercâmbio é bom para todos.