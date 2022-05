A disputa dos times médios na Série A

Há alguns anos, havia um consenso de que as 12 primeiras vagas do Campeonato Brasileiro eram cativas dos gigantes do futebol nacional. Assim, pela história e tradição, os ungidos seriam Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional e Grêmio. Aos times médios e emergentes, caberia a luta pelas quatro vagas restantes. São 16 vagas, no total. As últimas quatro vagas são destinadas aos miseráveis excluídos do baile.

Muita coisa mudou. Dos chamados grandes, desabaram para a segundona Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Isso fez aumentar a presença de times médios na Série A. Os considerados times médios são Fortaleza, Ceará, América-MG, Bragantino, Coritiba, Avaí, Cuiabá, Athletico-PR, Goiás, Juventude e Atlético-GO. Portanto, quem quiser se dar bem, um dos itens é não perder para times do confronto direto. O Ceará perdeu para Bragantino e Athletico-PR. O Fortaleza perdeu para o Cuiabá. O outro item importante é, embora no rol das exceções, ganhar dos grandes lá fora. O Ceará fez isso com o Palmeiras. Atualmente são apenas nove grandes na Série A. Há, portanto, sete vagas para os times médios.