Evangelho de hoje (Mt 18, 15-20)

Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, à sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali, no meio deles.'

Reflexão - “Não podemos separar o céu da terra”

O maior desejo do Pai é que vivamos em harmonia com os nossos irmãos, por isso neste Evangelho Jesus nos ensina a administrar os nossos relacionamentos e nos exorta para que tenhamos coerência nas nossas reações e atitudes quando formos ofendidos. Nunca poderemos condenar alguém somente pelas aparências, sem ter um entendimento pessoal, particular com ele. Com efeito, Jesus nos ensina a nos reunir em Seu Nome e dialogar a fim de corrigir e admoestar às pessoas quando estas estão erradas. Enquanto não tivermos a consciência dos motivos que as levaram a tomar alguma atitude nós não poderemos desistir de exortá-las. Mesmo que não consigamos resultados na primeira conversa, Jesus nos abre os olhos para que peçamos ajuda a outras pessoas da família, da comunidade ou da Igreja. O objetivo será sempre o de ganharmos a amizade e ajudarmos e edificar o reino dos céus aqui na terra. Jesus nos orienta a ir às últimas consequências, e se ainda não nos ouvirem, estaremos isentos da culpa e eles tornar-se-ão pecadores públicos. Jesus nos dá a garantia de que quando nos reunimos em Seu Nome com o mesmo objetivo, tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido e Ele mesmo estará no meio de nós. Somos colaboradores da sua obra para ajudar a quem está necessitado de salvação e as nossas ações e resoluções aqui na terra repercutirão no céu. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que nós “ligamos ou desligamos” aqui, pois o céu toma conhecimento. O que fizermos de bom ou de ruim aqui na terra está feito para o céu. Não podemos separar o céu da terra, pois um é o eco do outro. Todavia, enquanto estamos aqui na terra nós construímos a nossa morada no céu. – Você tem tido paciência com os erros dos seus (as) irmãos (ãs)? – Como você acha que está a sua situação no céu em relação ao que tem vivido na terra? – Qual é a primeira regra para os nossos relacionamentos? - Você costuma se reunir com os seus (as) amigos(as) para pedir alguma coisa em Nome de Jesus? Qual é o resultado dessa experiência?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO