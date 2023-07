O dia 30 de julho é marcado pela data de combate ao tráfico de pessoas. Apesar do tema parecer distante para muitos, a problemática afeta milhões todos os anos no mundo, deixando danos irreparáveis em famílias e amigos. Por isso, essa data é uma oportunidade para refletir e agir diante dessa grave violação dos direitos humanos que afeta especialmente aquelas pessoas mais vulneráveis.

Enquanto sociedade, é essencial que nos unamos para enfrentar essa questão complexa e devastadora. Como defensora pública, não posso fechar meus olhos diante de um problema tão latente em nossa sociedade e ignorar a urgência de combater essa forma de escravidão. É fundamental fortalecer a legislação e as políticas de proteção às vítimas, bem como melhorar os mecanismos de identificação e investigação desses crimes. Além disso, a conscientização pública desempenha um papel crucial na prevenção do tráfico de pessoas, educando à população sobre os sinais de alerta e os recursos disponíveis.

No Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, insisto a todos os setores da sociedade a se envolverem ativamente na luta contra esse crime abominável. Governos devem fortalecer sua cooperação internacional, compartilhando informações e adotando medidas conjuntas para desmantelar as redes de tráfico. Organizações não governamentais e grupos da sociedade civil devem continuar a oferecer apoio e assistência às vítimas, enquanto trabalham na conscientização e na prevenção a essa realidade.

Além das medidas repressivas, é crucial abordar as causas subjacentes do tráfico de pessoas. A pobreza, a falta de oportunidades, a desigualdade de gênero e a instabilidade social são apenas alguns dos fatores que contribuem para a vulnerabilidade das pessoas ao tráfico. Devemos investir em programas de desenvolvimento econômico, educação e empoderamento, especialmente para os grupos mais marginalizados na sociedade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, desde denunciar atividades suspeitas até apoiar iniciativas de proteção e reabilitação das vítimas. Juntos, podemos dar um passo significativo em direção a um mundo livre do tráfico de pessoas.

Aline Miranda é defensora pública, diretora de comunicação da ADPEC e líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Fortaleza