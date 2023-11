A discriminação não deve ter espaço

Todos os dias nós devemos refletir sobre um assunto de grande importância: a discriminação enfrentada por pessoas com deficiência. A luta contra essa triste realidade não deve ser apenas uma batalha que celebramos anualmente, mas sim um compromisso contínuo que envolve todos os setores da sociedade, incluindo o sistema de justiça brasileiro. A realidade é que, muitas vezes, os direitos são violados de maneira flagrante e sutil, afetando significativamente tantas vidas. A discriminação pode assumir muitas formas, desde a falta de acesso a serviços básicos até a completa exclusão social de um indivíduo.

Nós, que fazemos parte da Defensoria Pública, temos o dever de proteger os direitos de todos os cidadãos, independentemente de suas capacidades ou deficiências existentes. Para garantir que todas as pessoas tenham acesso à justiça e não sejam discriminadas, é fundamental que existam defensores públicos bem preparados para lidar com casos envolvendo essa parcela da população. Nesse cenário, a nossa atuação, muitas vezes, vai além da representação legal dos assistidos que buscam a Defensoria Pública. Devemos assumir o compromisso de combater ativamente a discriminação sistêmica que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente. Isso inclui a promoção de políticas públicas que visem à inclusão e o acesso igualitário aos serviços e oportunidades disponíveis.

A luta contra a discriminação é uma batalha que deve ser travada todos os dias, não apenas em datas especiais. Nessas ocasiões, inclusive, devemos ser meios de uma propagação mais incisiva sobre a temática, sempre estando atentos para compartilhar informações de qualidade com veracidade. Ao perceber essa necessidade, as associações estaduais, como a ADPEC, e do Distrito Federal prontamente aderiram à campanha nacional da ANADEP, que tem como temática “DEFENSORIA PÚBLICA: em ação pela inclusão”. Nesta iniciativa promovemos palestras, eventos, campanhas, vídeos, dentre outros. Iniciativas como esta ajudam na missão de construir um futuro melhor para todos os cidadãos e cidadãs. A justiça só pode ser verdadeiramente justa quando é acessível a todos e todas.