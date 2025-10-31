Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

linchamento em fortaleza

Segurança

Acusado de roubar celular, homem sofre tentativa de linchamento em Fortaleza

Policiais militares flagraram o momento em que o suspeito estava sendo agredido

Redação 18 de Abril de 2022