Veja as loterias acumuladas desta terça (10/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Lotomania, Dupla-Sena, Super Sete e +Milionária acumularam
Na noite desta quarta-feira (10), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla-Sena, Super Sete e +Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a mais de R$ 173 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Quina: R$ 3 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (11);
- Lotomania: R$ 2,6 milhões; próximo sorteio na sextta-feira (12);
- Dupla-Sena: R$ 8,6 milhão; próximo sorteio na sexta-feira (12);
- Super Sete: R$ 950 mil; próximo sorteio na sexta-feira (12);
- +Milionária: R$ 158 milhões; próximo sorteio no sábado (13).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6823
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 9.249,92
3 acertos
2.497 apostas ganhadoras, R$ 127,00
2 acertos
64.315 apostas ganhadoras, R$ 4,93
Lotomania 2821:
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 40.328,71
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.291,41
17 acertos
563 apostas ganhadoras, R$ 223,84
16 acertos
3192 apostas ganhadoras, R$ 39,48
15 acertos
12872 apostas ganhadoras, R$ 9,79
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena 2858:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 7.758,55
4 acertos
1.405 apostas ganhadoras R$ 107,28
3 acertos
26.379 apostas ganhadoras R$ 2,85
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 9.892,15
4 acertos
1.173 apostas ganhadoras R$ 128,50
3 acertos
21.559 apostas ganhadoras R$ 3,49
Super Sete 744:
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 833,16
4 acertos
492 apostas ganhadoras, R$ 62,65
3 acertos
4.073 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena :
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.