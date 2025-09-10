Veja as loterias acumuladas desta terça (10/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quarta-feira (10), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Dupla-Sena, Super Sete e +Milionária acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a mais de R$ 173 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 3 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (11);

Lotomania: R$ 2,6 milhões; próximo sorteio na sextta-feira (12);

Dupla-Sena: R$ 8,6 milhão; próximo sorteio na sexta-feira (12);

Super Sete: R$ 950 mil; próximo sorteio na sexta-feira (12);

+Milionária: R$ 158 milhões; próximo sorteio no sábado (13).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6823

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 9.249,92

3 acertos

2.497 apostas ganhadoras, R$ 127,00

2 acertos

64.315 apostas ganhadoras, R$ 4,93

Lotomania 2821:

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 40.328,71

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.291,41

17 acertos

563 apostas ganhadoras, R$ 223,84

16 acertos

3192 apostas ganhadoras, R$ 39,48

15 acertos

12872 apostas ganhadoras, R$ 9,79

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena 2858:

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 7.758,55

4 acertos

1.405 apostas ganhadoras R$ 107,28

3 acertos

26.379 apostas ganhadoras R$ 2,85

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 9.892,15

4 acertos

1.173 apostas ganhadoras R$ 128,50

3 acertos

21.559 apostas ganhadoras R$ 3,49

Super Sete 744:

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 833,16

4 acertos

492 apostas ganhadoras, R$ 62,65

3 acertos

4.073 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como apostar na Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena :

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

+Milionária: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.