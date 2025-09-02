Veja as loterias acumuladas desta terça (02/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta terça-feira (2), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 33 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Mega-Sena: R$ 33 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4);

Timemania: R$ 21 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4);

Dia de Sorte: R$ 150 mil; próximo sorteio na quinta-feira (4).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Mega-Sena 2909

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49

4 acertos

1.815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61

Timemania 2289

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42

5 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63

4 acertos

4.116 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

39.115 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MIRASSOL /SP

10.014 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1110

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08

6 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00

5 acertos

2.315 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

28.667 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Setembro

136.432 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Como apostar na Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte:

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.