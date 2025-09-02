Veja as loterias acumuladas desta terça (02/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam
Na noite desta terça-feira (2), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 33 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Mega-Sena: R$ 33 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4);
- Timemania: R$ 21 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (4);
- Dia de Sorte: R$ 150 mil; próximo sorteio na quinta-feira (4).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Mega-Sena 2909
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49
4 acertos
1.815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61
Timemania 2289
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42
5 acertos
212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63
4 acertos
4.116 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
39.115 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
MIRASSOL /SP
10.014 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte 1110
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08
6 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00
5 acertos
2.315 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
28.667 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Setembro
136.432 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como apostar na Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte:
Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.