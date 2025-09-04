Veja as loterias acumuladas desta quinta (04/09) e os prêmios dos próximos sorteios
Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam
Na noite desta quinta-feira (4), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios, somados, chegam a R$ 64,7 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Dia de Sorte: R$ 400 mil; próximo sorteio no sábado (6);
- Mega-Sena: R$ 40 milhões; próximo sorteio no sábado (6);
- Timemania: R$ 22 milhões; próximo sorteio no sábado (6);
- Quina: R$ 2,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (5).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Timemania 2290
Números sorteados: 10-49-53-54-56-66-74
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 242.531,59
5 acertos
187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80
4 acertos
3.875 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
37.358 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
NOVORIZONTINO / SP
10.002 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte 1111
Números sorteados: 06-08-09-11-13-15-30
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14
5 acertos
1.146 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
14.881 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Junho
38.376 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-Sena 2910
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55
4 acertos
4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82
Quina 6818
Números sorteados: 06-13-36-53-63
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69
3 acertos
3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27
2 acertos
76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13
Como apostar na Mega-Sena, Timemania, Dia de Sorte e Quina:
Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração
Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.