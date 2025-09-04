Veja as loterias acumuladas desta quinta (04/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta quinta-feira (4), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios, somados, chegam a R$ 64,7 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Dia de Sorte : R$ 400 mil; próximo sorteio no sábado (6);

: R$ 400 mil; próximo sorteio no sábado (6); Mega-Sena : R$ 40 milhões; próximo sorteio no sábado (6);

: R$ 40 milhões; próximo sorteio no sábado (6); Timemania : R$ 22 milhões; próximo sorteio no sábado (6);

: R$ 22 milhões; próximo sorteio no sábado (6); Quina: R$ 2,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (5).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Timemania 2290

Números sorteados: 10-49-53-54-56-66-74

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 242.531,59

5 acertos

187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80

4 acertos

3.875 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

37.358 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

NOVORIZONTINO / SP

10.002 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1111

Números sorteados: 06-08-09-11-13-15-30

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14

5 acertos

1.146 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.881 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Junho

38.376 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Mega-Sena 2910

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55

4 acertos

4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82

Quina 6818

Números sorteados: 06-13-36-53-63

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69

3 acertos

3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27

2 acertos

76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13

Como apostar na Mega-Sena, Timemania, Dia de Sorte e Quina:

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração

Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.