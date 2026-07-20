Transferir dívida para o Sicredi pode reduzir juros e melhorar o orçamento

Muitos brasileiros mantêm parcelas mensais por anos sem reavaliar as condições do crédito contratado. Embora a prestação caiba no orçamento, os juros ao longo do tempo podem ser mais altos do que o necessário. Esse cenário acompanha o avanço na busca por crédito, que cresceu 31,89% em maio de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o SPC Brasil.

Diante disso, a portabilidade de crédito surge como alternativa para reduzir custos e reorganizar as finanças.

Entenda o que é a portabilidade de crédito

A portabilidade permite transferir uma operação de crédito de uma instituição para outra, mantendo a finalidade da dívida, mas buscando condições mais vantajosas. Elizangela Camurça, Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Veredas, explica como funciona na prática: “É como trocar um contrato de crédito caro por outro mais barato, sem precisar pegar um novo empréstimo para quitar a dívida”, afirma.

Segundo a especialista, a portabilidade pode ser realizada em diferentes modalidades, a depender das características do contrato e da análise da instituição que receberá a operação. Entre as opções disponíveis estão crédito consignado, crédito pessoal, financiamento de veículos e capital de giro.

Benefícios da portabilidade

A economia ocorre quando a nova instituição oferece uma taxa de juros menor que a atual. Na prática, isso pode resultar em parcelas mais baixas, redução do valor total pago ao final do contrato e maior previsibilidade no orçamento. A possibilidade de ajustar prazos também contribui para uma organização financeira mais eficiente.

Alguns sinais podem indicar que a taxa contratada está acima do mercado:

Contrato antigo sem renegociação;

Parcelas que comprometem parte significativa da renda;

Ofertas mais vantajosas disponíveis em outras instituições;

Bom histórico financeiro com manutenção de juros elevados.

Além disso, o processo de portabilidade é regulamentado pelo Banco Central e deve ocorrer sem cobrança de tarifa pela transferência da dívida.

O diferencial do cooperativismo

Diferentemente de instituições financeiras tradicionais, no cooperativismo o associado também é parte do negócio. No Sicredi, os resultados obtidos pela cooperativa são compartilhados com os próprios associados, conforme sua participação nas operações.

Isso significa que, além da possível redução de juros, o relacionamento financeiro pode gerar retorno ao longo do tempo. Operações como crédito, investimentos, seguros, cartões e consórcios contribuem para fortalecer o ciclo cooperativo, em que os recursos permanecem na região e ajudam a impulsionar o desenvolvimento local.

Sicredi como alternativa

Na Sicredi Veredas, a análise é feita de forma individualizada, considerando o perfil e as necessidades do associado. A instituição verifica as condições do contrato atual e, quando há possibilidade de oferecer taxas mais competitivas, conduz o processo de portabilidade junto à instituição de origem.

O modelo de atendimento combina presença local com soluções digitais, permitindo acompanhamento próximo e maior facilidade no dia a dia. Com mais de um século de atuação no Brasil, o cooperativismo de crédito tem ampliado sua presença ao oferecer alternativas alinhadas à realidade financeira dos associados.

Antes de pagar a próxima parcela, vale a pena verificar se o contrato ainda oferece as melhores condições disponíveis.

Saiba mais: https://www.sicredi.com.br/coop/veredas/