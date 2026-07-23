Terra Brasilis inaugura modelo inédito de segurança integrada no Ceará

A Vila Terra Brasilis, bairro planejado da Terra Brasilis Urbanismo em Aquiraz, passa a contar com um novo modelo de segurança integrada que conecta seu sistema de videomonitoramento aos órgãos públicos, ampliando o alcance das ações de prevenção, monitoramento e investigação. Com a iniciativa, o empreendimento se torna o primeiro bairro planejado privado do Norte e Nordeste a integrar o Programa Alerta Ceará.

Na prática, as imagens captadas pelas câmeras instaladas no bairro são compartilhadas com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), seguindo protocolos técnicos e as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O modelo reúne a atuação da empresa, da Associação dos Moradores da Vila Terra Brasilis (Amavi) e do poder público em uma estratégia de cooperação que busca fortalecer a segurança e a convivência no espaço urbano.

Tecnologia aplicada à segurança urbana

O sistema inclui câmeras inteligentes posicionadas em acessos e pontos estratégicos de circulação, com recursos como leitura automática de placas e reconhecimento facial em locais específicos. A integração com os sistemas da segurança pública permite cruzamento de dados oficiais, contribuindo para identificar veículos com restrições e outras ocorrências.

Legenda: O monitoramento constante é um dos diferenciais. Foto: divulgação

Segundo Breno Tavares, CEO da Terra Brasilis Urbanismo, bairros planejados precisam acompanhar a evolução das cidades e das necessidades das pessoas. “Durante muito tempo, esse conceito esteve associado principalmente à infraestrutura, ao lazer e à organização dos espaços urbanos. Hoje, ele também passa pela capacidade de integrar tecnologia, promover bem-estar e contribuir para um ambiente mais seguro”, destaca.

Pioneirismo pode inspirar outras iniciativas

Ao integrar o programa, a Vila Terra Brasilis se torna a primeira experiência desse modelo em um bairro planejado privado no Norte e Nordeste, um caminho que pode inspirar outros empreendimentos. Com mais de duas décadas de atuação, a Terra Brasilis Urbanismo desenvolve projetos no Ceará que combinam infraestrutura, sustentabilidade, lazer, inovação e qualidade de vida, acompanhando a evolução das cidades.

Serviço

Site: https://terrabrasilis.com.br/

Instagram: @oficial.terrabrasilis