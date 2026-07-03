Seguro destaca atuação de profissionais de vigilância além da proteção patrimonial

A atuação dos profissionais de vigilância tem se consolidado como um elemento estratégico dentro das empresas, e a Seguro reforça esse movimento ao investir na capacitação contínua e no desenvolvimento de equipes preparadas para atuar além da proteção patrimonial. Em um cenário que exige prevenção, atenção constante e capacidade de resposta, o trabalho desses profissionais passa a envolver também cuidado com pessoas, relacionamento e gestão de riscos.

Capacitação fortalece atuação

A qualificação técnica segue como base da atuação, mas o diferencial está no desenvolvimento de competências comportamentais. Inteligência emocional, comunicação, atenção aos detalhes e postura ética são algumas das habilidades cada vez mais exigidas no cotidiano da vigilância. Segundo Luanda Alencar, gerente corporativa de Gente e Gestão da Seguro, a formação obrigatória é apenas o ponto de partida de uma trajetória de desenvolvimento.

“Investimos em programas de integração, capacitações periódicas, atualização de procedimentos operacionais e de segurança, além de um forte trabalho voltado ao desenvolvimento comportamental. Também promovemos o alinhamento à nossa cultura organizacional, fortalecendo valores como responsabilidade, ética, disciplina, comprometimento e excelência na prestação dos serviços”, explica.

Prevenção e presença

Para quem está na linha de frente da atuação, a rotina exige atenção e capacidade de agir em diferentes situações. O vigilante Mario Sergio Menezes da Silva resume seu papel à palavra confiabilidade. “É saber que eu, como vigilante, posso transmitir esse sentimento de confiança para o cliente, com respeito, proatividade, cordialidade, integridade e com os meus valores como profissional de segurança”, ressalta.

Para ele, os treinamentos operacionais são essenciais para uma boa atuação. “A cada dois anos realizamos uma atualização, por meio da reciclagem nas escolas de formação de vigilantes, com supervisão da Polícia Federal”, explica Mario. “Sem falar nos treinamentos e palestras que a empresa proporciona a mim e aos meus colegas de trabalho para garantir uma atuação cada vez melhor”. Entre os temas abordados, estão segurança no trânsito, segurança sem preconceito, saúde mental e operacional.

Atuação vai além da segurança patrimonial

O trabalho do profissional de vigilância ultrapassa a proteção de bens. Mario compartilha que seu ofício envolve a prevenção de sinistros, o gerenciamento de crises, a prestação de primeiros socorros em casos de engasgo, a atuação em princípios de incêndio e o resgate de crianças e idosos que ficam presos em espaços confinados. “Todos os dias lidamos com ocorrências que vão das mais simples às mais complexas, sempre seguindo os requisitos e os padrões da segurança privada, onde integridade e segurança caminham lado a lado”, finaliza.

Serviço

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