Primeiro projeto de Shore Power no Brasil é desenvolvido no Porto do Pecém

O Brasil dá um passo importante rumo à descarbonização da logística portuária com a implantação do primeiro sistema de Shore Power do país, no Porto do Pecém, no Ceará. A tecnologia contém engenharia integralmente desenvolvida pela GPS Engenharia e permite que navios desliguem seus geradores a diesel enquanto estão atracados e passem a ser abastecidos por energia elétrica em terra, reduzindo emissões de gases poluentes, ruído operacional e consumo de combustível.

O que é a tecnologia Shore Power

O Shore Power, também conhecido como Alternative Marine Power ou Onshore Power Supply, consiste na disponibilização de infraestrutura elétrica para o suprimento de energia das embarcações enquanto atracadas, permitindo o desligamento dos geradores a diesel. O projeto desenvolvido no Ceará é o primeiro do tipo no país e integra um conjunto de iniciativas que posiciona o Porto do Pecém como referência em transição energética.

Como a tecnologia beneficia a logística portuária

A principal vantagem do Shore Power é a redução significativa da emissão de gases de efeito estufa. A tecnologia também contribui para a diminuição dos níveis de ruído e para o aumento da eficiência das operações. Segundo Carlos Gustavo Castelo Branco, diretor de Engenharia da GPS, “a ideia de benefício é fazer uma logística verde e sustentável”, afirma. Além dos ganhos ambientais, o modelo torna os portos mais competitivos e alinhados às exigências internacionais de sustentabilidade.

Complexidade técnica e articulação internacional

A implementação do projeto exigiu soluções técnicas avançadas e articulação internacional para a qualificação de fornecedores e aquisição de equipamentos específicos. Segundo Gustavo, “atualmente não existe, no Brasil, outra empresa capaz de fornecer a solução completa, contemplando projeto, execução da obra, comissionamento e entrega do empreendimento em regime turnkey (chave na mão) ao cliente, como fez a GPS Engenharia”.

Sobre a GPS Engenharia

Fundada em 2011, a GPS Engenharia é especializada em projetos elétricos e instalações industriais de alta complexidade, com atuação ampliada para prover soluções completas em engenharia, mantendo foco em segurança, qualidade, sustentabilidade e confiabilidade em infraestrutura crítica.

A empresa opera com um sistema de gestão integrado, alinhado a certificações internacionais, com foco em segurança, qualidade e sustentabilidade. Seus projetos priorizam a proteção das pessoas, a eficiência operacional e a confiabilidade em infraestrutura crítica. Entre os projetos anteriores em destaque estão o data center AngoNAP, da Angola Cables; o data center Big Lobster, da Tecto; e a implantação de uma subestação de alta tensão para o data center SCALA em Fortaleza, além de obras relevantes no setor hospitalar, portuário e hidrelétrico.

Serviço

Site: https://www.gpsengenharia.com/

Telefone: (85) 3217-3275

WhatsApp (Rafael Azevedo): (85) 99853-2291