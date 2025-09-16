Plano São Camilo Fortaleza inaugura clínica e lança plano a partir de R$ 207,58

O Plano São Camilo Fortaleza anuncia duas iniciativas estratégicas para fortalecer sua atuação na capital cearense: a inauguração de uma nova clínica própria ainda neste semestre e o lançamento do Plano Municipal, produto voltado exclusivamente para os moradores de Fortaleza, com mensalidades a partir de R$ 207,58.

A nova clínica integra o projeto de expansão da rede própria e foi concebida para oferecer atendimento qualificado em um espaço moderno e funcional, localizado à Rua Doutor José Lourenço, 1860, no bairro Aldeota. A unidade contará com atendimento ambulatorial com diversas especialidades, salas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, coleta de exames, consultórios pediátricos temáticos e espaço kids.

“A Clínica São Camilo foi planejada para proporcionar um atendimento humanizado e eficiente. É uma unidade completa, com infraestrutura que favorece o cuidado integral, reunindo conforto, segurança e acessibilidade”, afirma Luiz Fernando Canevali, gerente administrativo do Plano de Saúde São Camilo Fortaleza.

Entre as especialidades que poderão ser encontradas na clínica estão: ortopedia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, reumatologia, infectologia, clínica médica, endocrinologia, psiquiatria, alergologia, imunologia, psicologia adulto e infantil, nutrição adulto e infantil, neuropsicologia infantil, terapia ocupacional e fisioterapia.

Plano de saúde do São Camilo

Paralelamente à expansão física, a operadora lança o Plano Municipal, desenvolvido para quem busca uma alternativa de saúde com cobertura local. Voltado para empresas de pequeno, médio e grande porte, o produto garante acesso à rede própria e credenciada do São Camilo Fortaleza.

Entre os diferenciais, o plano aposta em zero carência para consultas e atendimentos de urgência; telemedicina sem coparticipação, com atendimento rápido e seguro; e programas contínuos de promoção e prevenção em saúde, voltados para todas as faixas etárias (crianças, gestantes, adultos e idosos), sem custo adicional, carência ou coparticipação. Dependendo da quantidade de beneficiários da empresa, o valor da mensalidade pode ser reduzido.

Segundo Luiz Fernando, o novo plano municipal representa uma alternativa acessível e abrangente para a população da capital. “O objetivo é oferecer uma opção mais econômica, sem abrir mão do acesso qualificado à saúde”, destaca. Para adesão de planos empresariais o plano municipal está sendo vendido com condições e ofertas especiais.

Serviço

Plano São Camilo Fortaleza

Telefones: (85) 3099-7014 | WhatsApp 85-99659-0002

Site:www.planosaocamilo.com.br

Redes sociais: Instagram e Facebook – @planosaocamilo.fortaleza