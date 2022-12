Perfumaria de luxo inaugura filial no shopping Via Sul com ofertas exclusivas

Com marcas internacionais de alto luxo como principal atrativo, a Le’Loyn Parfums inaugura mais uma loja em um shopping de Fortaleza. Dessa vez, o Via Sul foi o escolhido para receber a empresa especialista no mercado de perfumes de nicho, com um acervo composto por fragrâncias internacionais consagradas e com o oferecimento de uma proposta exclusiva de atendimento aos clientes.

O aumento na demanda por fragrâncias importadas no Ceará e o desejo de democratizar o uso são alguns dos fatores que influenciaram os planos de expansão da marca. Com filiais situadas no bairro Dionísio Torres e no shopping Iguatemi Bosque, a empresa é responsável pela geração de empregos nas áreas de vendas de perfumes, maquiagens e tratamentos, com a contratação de consultoras de vendas próprias, telemarketing, desenvolvedores web, logística, gráfica, propagandistas, digitais influencers, entre outras funções. Além da filial no shopping Via Sul, também está prevista a inauguração de uma loja no RioMar Kennedy.

Segundo Rômulo Campelo, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums, um dos diferenciais da marca é o formato “compre e ganhe” em marcas selecionadas – na compra de um perfume, o cliente ganha um presente assinado pela grife do produto escolhido. No acervo da loja estão presentes marcas de alto luxo, como Creed, Amouage, Xerjoff, Etros, Loweve e Hermés, além das renomadas Sisley, Shiseido, Mont Blanc, Bvlgari, Prada, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Givenchy, Kenzo, Versace, Azzaro e Ralph Lauren.

A perfumaria oferece parcelamentos que podem chegar a 10 vezes sem juros. Além das lojas físicas, os clientes interessados em adquirir os produtos podem entrar em contato com a loja por meio do WhatsApp e do Instagram @leloynparfums, com atendimento das consultoras especialistas em perfumaria de luxo. Além disso, a Le’Loyn conta com loja online.

Confira algumas das ofertas disponíveis:

Benetton Love Yourself Eau De Toilette Feminino 50 ml – De R$ 149,00 por R$ 89,00

Shakira Dance Moonlight Deo Cologne Feminino 80 ml – De R$ 179,00 por R$ 79,90

Hugo Boss Hugo Man Eau De Toilette Masculino 200 ml – De R$ 499,00 por R$ 399,00

Calvin Klein Ck Be Eau De Toilette Unissex 200 ml – De R$ 509,00 por R$ 359,00

Paco Rabanne 1 Million Lucky Eau De Toilette Masculino 100 ml – De R$ 569,00 por R$ 399,00

Jean Paul Gaultier Ultra Male Eau De Toilette Masculino 125 ml – De R$ 599,00 por R$ 419,00

Mont Blanc Starwalker Eau De Toilette Masculino 75 ml – De R$ 699,00 por R$ 449,00

Pepe Jeans Celebrate Eau De Parfum Masculino 100 ml – De R$ 399,00 por R$ 269,00

Michael Kors Extreme Blue Eau De Toilette Masculino 100 ml – De R$ 549,00 por R$ 409,00

Antonio Banderas The Secret Eau De Toilette Masculino 200 ml – De R$ 269,00 por R$ 219,00

Sobre a Le’Loyn Parfums

A Le´Loyn Parfums chegou ao mercado cearense em 2020 e surgiu da paixão por cosméticos e perfumes internacionais de sua fundadora, Eloina Maciel, que tem em seu espírito e coração as atividades comerciais. A marca conta com produtos premium do mercado da perfumaria e é considerada a maior perfumaria seletiva do Ceará, com marcas como Creed e Amouage no catálogo, além da italiana Xerjoff com exclusividade.

Serviço

Le’Loyn Parfums – Filial Shopping Via Sul

Funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. No domingo, das 13h às 21h.

Instagram: @leloynparfums

Contato: (85) 98609.8272

Site: https://leloynparfums.com.br/