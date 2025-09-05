Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional

A marca cearense Moça Flor Jeans completa, em 2025, duas décadas de atuação no setor de moda feminina, consolidando sua presença em todo o território nacional e destacando-se pela inovação, consistência e conexão com o estilo das consumidoras brasileiras. Fundada em agosto de 2005, em Fortaleza, a empresa nasceu com o propósito de unir qualidade, caimento e preço acessível, fórmula que sustenta sua trajetória até hoje.

Especializada em jeanswear e moda casual, a Moça Flor tornou-se referência por suas modelagens que valorizam a silhueta, tecidos tecnológicos e um olhar atualizado sobre tendências. Mais do que acompanhar o mercado, a marca busca traduzir o comportamento feminino em peças versáteis, duráveis e funcionais.

“Acreditamos que o segredo do nosso sucesso está em investir em pessoas qualificadas, usar matéria-prima de excelência e trabalhar com dedicação. Isso nos permite entregar produtos com alto padrão, mantendo preço justo para o consumidor”, destaca Jorge Luiz, CEO da Moça Flor da Moça Flor Jeans.

Legenda: A fábrica da marca conta com equipamentos especializados Foto: Moça Flor / Divulgação

A tecnologia aplicada às peças é outro diferencial da marca. Lavagens especiais, máquinas de laser que criam detalhes únicos e tecidos de alta durabilidade garantem produtos com caimento impecável, resistência e longevidade. “O investimento em inovação nos permite acompanhar as necessidades das clientes e oferecer jeans que duram, mantendo conforto e estilo”, explica Jorge Luiz.

O processo criativo das coleções é conduzido por Eurilene Alvino e Munique Abreu, que unem pesquisa de tendências, observação do cotidiano das consumidoras e escuta ativa das clientes. “Nossa inspiração vem de plataformas de moda, viagens e experiências reais das consumidoras. Cada coleção reflete a essência da Moça Flor: vestir bem, com conforto, autoestima e estilo. Nosso fashion vem com propósito”, conclui o CEO.