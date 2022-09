Missões Unifor proporcionam networking para estudantes de pós-graduação

Com objetivo de ampliar as possibilidades de contatos e vivências dos estudantes de pós-graduação da instituição, a Universidade de Fortaleza (Unifor) promove as Missões Unifor. Por meio de visitas a outras universidades e órgãos que complementam as experiências dos estudantes, o projeto propicia uma visão ampliada de mercado.

Nos últimos dois anos, as atividades das Missões foram interrompidas em decorrência da pandemia de Covid-19. Neste segundo semestre, áreas como Direito, Engenharia e Arquitetura e Urbanismo serão contempladas com ações. A duração de cada Missão varia entre 4 e 10 dias. A lista completa pode ser conferida no site da instituição.

Segundo Brena Bomfim, advogada e coordenadora da pós-graduação da Unifor, as Missões proporcionam experiências práticas no mercado. “Acompanhar as tendências e apresentar estas inovações aos alunos é um dos propósitos da Pós-Unifor, que busca implementar em todos os cursos missões locais, nacionais e internacionais como forma de compartilhar novos conhecimentos”, explica.

Atualmente, Brena está à frente da organização da Missão Brasília, que será realizada entre os dias 16 e 19 de novembro. Na capital federal, foram confirmadas visitas a dois escritórios de advocacia, ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, Instituto Rio Branco, Palácio do Itamaraty e a Tribunais Superiores. Todas as vagas já foram preenchidas.

Outras missões do direito foram realizadas para Brasília e São Paulo, nos anos de 2018 e 2019. “Em todas, vivenciei experiências jurídicas únicas em órgãos do Poder Judiciário, em escritórios de advocacia, em empresas regionais, nacionais e multinacionais. Vi os alunos amadurecerem suas percepções profissionais e aumentarem sua rede de relacionamento interpessoal, bem como vivenciarem experiências únicas de autoconhecimento ao vislumbrar possibilidades de atuação até então não conhecidas”.

Missão Coimbra

Voltada para estudantes de pós-graduação em Direito, a Missão Coimbra está com inscrições abertas. Com duração de 11 dias, entre 18 e 28 de novembro, a viagem contempla, além de visitas a entidades portuguesas, a realização do curso “Direitos Humanos na Sociedade da Informação: repensando as relações jurídicas numa perspectiva luso-brasileira do futuro do direito”, com carga horária de 20 horas/aula.

Ao final dos 11 dias, os estudantes terão passado por atividades de visitas técnicas, reuniões e networking nas cidades de Lisboa, Coimbra e Salamanca. As inscrições podem ser realizadas no site da Unifor.

