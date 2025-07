Mega Feira da Casa Própria começa nesta quinta com mais de 12 mil imóveis disponíveis

Entre os dias 17 e 20 de julho, quem busca alcançar o sonho do imóvel próprio terá a oportunidade de aproveitar ofertas e opções variadas durante a Mega Feira da Casa Própria 2025. O evento, que chega à terceira edição, é gratuito e será realizado no Shopping RioMar Fortaleza. 25 construtoras estarão reunidas, com opções de casas e apartamentos, tanto na Capital quanto na Região Metropolitana de Fortaleza.

Serão mais de 60 empreendimentos em exposição, totalizando mais de 12 mil unidades habitacionais. A expectativa é de que a Feira movimente mais de R$50 milhões e receba um público superior a 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento. A iniciativa é uma realização do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará) em parceria com a Lopes Immobilis.

As opções de imóveis disponíveis vão desde lotes e unidades do programa Minha Casa, Minha Vida até imóveis de alto padrão. As unidades, localizadas em municípios como Fortaleza, Eusébio, Maracanaú e Caucaia, estão ofertadas em diferentes estágios: na planta, em construção e prontas para morar.

Imóveis para morar ou investir

Os visitantes da Mega Feira terão acesso a facilidades como condições exclusivas, consultoria especializada, crédito pré-aprovado e facilidades de pagamento por meio da Caixa Econômica Federal.

“A Mega Feira da Casa Própria já se tornou um marco no calendário do setor. É uma grande vitrine para as construtoras e uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro imóvel ou deseja investir. Teremos imóveis com segurança jurídica, boas condições e a presença da Caixa para facilitar o fechamento dos negócios com agilidade e credibilidade”, pontua o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa.

Já Ricardo Bezerra, sócio-diretor da Lopes Immobilis, reforça o papel do evento em democratizar o acesso à moradia e facilitar a aquisição de um imóvel. “A Mega Feira foi pensada para aproximar o mercado imobiliário do consumidor. Ao reunir diferentes perfis de empreendimentos em um shopping de grande circulação, com ampla estrutura e conforto, oferecemos uma experiência de compra acessível, segura e eficiente”, afirma.

Em relação ao porte da edição 2025 da feira, Ricardo Bezerra destaca o maior número de construtoras participantes e a variedade de empreendimentos. “Além dos tradicionais apartamentos, vamos apresentar casas e lotes localizados nos melhores bairros da Grande Fortaleza.”

O evento também é patrocinado pela Fiec, Sesi, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

Mega Feira da Casa Própria 2025

Data: 17 a 20 de julho de 2025

Local: Shopping Riomar Fortaleza – Piso L3

Horário: 10h às 22h

Informações: @sindusconceara e @lopesimmobilisce