Maxforma anuncia unidade em Maracanaú e avança na expansão pelo Ceará

Dando continuidade ao seu plano de expansão na Região Metropolitana de Fortaleza, a rede de academias Maxforma confirmou a abertura de uma unidade no município de Maracanaú, com inauguração prevista para o início do segundo semestre de 2026. O centro de saúde e performance será instalado no Tetra Open Mall, localizado na CE-065, km 12,5, e contará com uma estrutura de 1.350 m² dedicada a treino, bem-estar e convivência.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido para oferecer uma experiência completa aos alunos, reunindo salas modernas e equipamentos de última geração. Entre os destaques estão sala de musculação com aparelhos importados, área de cardio equipada com esteiras, bicicletas e elípticos, sala de ginástica para aulas coletivas, além da exclusiva sala Maxburn, voltada ao cross training. A unidade contará ainda com sala de pose, coworking com Wi-Fi liberado e estacionamento gratuito.

Segundo Paulo Henrique Mineiro, CEO da Maxforma, a proposta da nova unidade é integrar tecnologia, conforto e atenção aos alunos. “Nosso objetivo é oferecer um espaço moderno, com ambientes planejados para acolher diferentes perfis de alunos e profissionais capacitados para garantir acompanhamento de qualidade. O diferencial da Maxforma está em unir performance, bem-estar e atenção integral à saúde”, destaca.

A iniciativa vai além da prática esportiva, buscando promover equilíbrio físico, mental e social. “Criamos um ambiente que ultrapassa o conceito de academia. É um espaço de convivência, no qual as pessoas se sentem pertencentes e motivadas. Aliamos treinos de alta performance com atividades voltadas à saúde integral e à socialização”, complementa.

Com unidades já consolidadas em cidades como Eusébio e Aquiraz, a rede projeta a abertura de novos centros até o fim de 2026, fortalecendo sua presença no Ceará e ampliando o acesso a estruturas voltadas ao cuidado com a saúde e à promoção do bem-estar.

Serviço

Academia Maxforma

Instagram: @academiamaxforma

Site: maxformaacademias.com.br

TikTok: @academia.maxforma