Jack Daniel’s participa pela 1ª vez do São João de Maracanaú

Durante o mês de junho, o tradicional São João de Maracanaú atrai milhões de visitantes, com grandes atrações do cenário musical, regional e nacional, em uma grande celebração da cultura nordestina. Como forma de se conectar de forma genuína com a região, Jack Daniel’s participa pela primeira vez do evento, com uma série de ativações e drinks inéditos para o público.

A proposta é celebrar a música, os encontros, os sabores e as tradições que fazem do São João uma das manifestações culturais mais importantes do Nordeste.

A partir do conceito “Fazemos whiskey do nosso jeito, para você beber do seu”, a marca estimula o público a experimentar os drinks exclusivos desenvolvidos por Deuza Firmiano, mixologista e embaixadora de Jack Daniel’s.

Para o desenvolvimento das bebidas, a especialista se inspirou em frutas e sabores tradicionais da região. Os coquetéis são: Jack Daniel’s & Tamarindo e Jack Daniel’s Apple & Cajá. As receitas combinam o sabor característico de Jack Daniel’s com frutas regionais.

“A proposta dos drinks especiais foi desenvolvida para celebrar a temporada de São João e estará presente em diferentes ativações da marca durante o período junino. Cada evento possui características próprias, mas buscamos levar experiências que valorizem tanto a identidade de Jack Daniel's quanto elementos que dialogam com a cultura e os sabores da região”, pontua Laura Barros, diretora de marketing de Jack Daniel's no Brasil.

Legenda: Os coquetéis mesclam o sabor de Jack Daniel’s com frutas nordestinas Foto: divulgação

Vale destacar também a parceria com o artista pernambucano Bacaro, que está presente no evento por meio da sua releitura contemporânea da xilogravura nordestina. Elas poderão ser conferidas em materiais e ativações da marca durante todo o mês. As obras do artista valorizam elementos do cotidiano, das tradições populares e da identidade cultural do Nordeste.

Legenda: Xilogravuras produzidas por Bacaru Foto: divulgação

Com entrada gratuita, o São João de Maracanaú 2026 reúne, até 28 de junho, shows nacionais, atrações culturais, feira de artesanato e o maior quadrilhódromo do Brasil, consolidando-se como uma das maiores celebrações juninas do Ceará.

Legenda: Xilogravuras produzidas por Bacaru Foto: divulgação

Além de Maracanaú

“Participar pela primeira vez do evento representa uma oportunidade de celebrar a cultura, apresentar novas experiências de consumo e reforçar a presença da marca em uma região estratégica para nós”, avalia Laura Barros.

A executiva destaca que o São João reúne atributos alinhados à proposta da marca, como convivência, celebração e compartilhamento de experiências.

Em relação à importância das festas juninas para o Nordeste e a participação da marca no São João de Maracanaú, Laura Barros explica que as festividades, encontros e celebrações do período têm muita sinergia com a marca de bebidas.

“Nosso interesse é construir uma presença consistente na região, valorizando tradições locais e criando experiências relevantes para os consumidores.”

Além do São João de Maracanaú, Jack Daniel’s também estará em outras cidades como Fortaleza, Salvador e Recife, que receberão ações da marca ao longo do período junino.

Tradição no mercado

Com mais de 160 anos de história, Jack Daniel’s é uma das referências mundiais do mercado de whiskies. Natural do Tennessee, a marca carrega como um dos principais diferenciais o processo artesanal de produção.

Serviço

Jack Daniel’s no São João de Maracanaú

Data: Até o dia 28 de junho

Instagram: @jackdanielsbrasil

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