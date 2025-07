Geely EX5 100% elétrico chega ao mercado de Fortaleza com conforto de primeira classe

A Geely, uma das maiores fabricantes globais de veículos, desembarca oficialmente em Fortaleza com o lançamento do EX5, SUV 100% elétrico que promete redefinir os padrões da mobilidade sustentável no Brasil, com exposição do Shopping Iguatemi Bosque de domingo a domingo.

Disponível nas versões PRO e MAX, o modelo já pode ser conferido em uma exposição especial no Iguatemi Bosque, como parte do evento de lançamento “G’Day”, que marca o início das operações da Geely Jangada no Ceará.

Com design sofisticado, interior espaçoso e tecnologia de ponta, o Geely EX5 chega com a proposta de entregar conforto de primeira classe, desempenho silencioso e eficiência energética. A marca aposta na combinação entre sofisticação e sustentabilidade para conquistar o consumidor cearense, que agora passa a contar com uma nova opção no segmento de veículos elétricos premium.

Segundo Renata Botelho, gerente comercial da Geely, a escolha de Fortaleza para a estreia regional é estratégica. “O Ceará, com Fortaleza como capital, representa uma das maiores economias da região Nordeste, atraindo investimentos industriais e logísticos”, afirma.

Durante o período de pré-venda, a Geely Jangada oferece condições especiais para os primeiros clientes: preços a partir de R$ 195.800,00 (limitado ao estoque nacional), financiamento com taxa zero em até 24 vezes e bônus exclusivo à escolha, um Wallbox gratuito ou um ano de recarga elétrica sem custo, conforme regras da montadora.

Os visitantes podem realizar test-drives no próprio shopping, com atendimento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. A exposição é aberta ao público e tem como objetivo proporcionar uma experiência completa com o modelo.

Um dos diferenciais da operação é a presença física e logística da montadora na região, reforçando o compromisso com atendimento e capilaridade. ”Ao instalar operações produtivas no Ceará e ter pontos de venda na capital, a Geely projeta fortalecer sua rede no Nordeste”, complementa.

Serviço

Geely Jangada

Shopping Iguatemi Bosque – Fortaleza/CE

Seg a Sáb: 10h às 22h | Dom: 13h às 21h

Instagram: @geelyjangada

WhatsApp: (85) 3306-8611