Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit reforçam práticas sustentáveis

A Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025, realizados pelo Sebrae/CE, vão além da inovação e do empreendedorismo. Nesta edição, os eventos ganham ainda mais relevância ao incluir em sua programação pautas voltadas para a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, em sintonia com as discussões globais que antecedem a COP 30, que será sediada no Brasil em 2025.

Entre as iniciativas, estão ações de economia circular e criativa, coleta seletiva, destinação de lixo residual, projetos voltados para catadores e práticas de compensação de carbono. Segundo Thiago Barros, coordenador do Espaço Sustentabilidade da Feira do Empreendedor, essa visão já faz parte da essência dos eventos.

“A Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit já nasceram com uma concepção sustentável. Foi desenvolvido um Plano de Trabalho amplo para, de um lado, conscientizar os visitantes da importância de reduzir o impacto negativo gerado, e de outro, para mitigar os impactos de fato produzidos no ambiente”, explica.

A programação contará ainda com um espaço dedicado exclusivamente à sustentabilidade, reunindo soluções para empreendedores que buscam agregar valor aos seus produtos e serviços por meio de práticas responsáveis. “Esse espaço mostrará que é possível transformar a sustentabilidade em estratégia de negócios, incentivando empresas a inovar e, ao mesmo tempo, reduzir impactos ambientais”, detalha Thiago Barros.

Um dos diferenciais será a elaboração de um relatório independente, que vai mensurar a efetividade das ações implementadas. “Após a realização dos eventos, será produzido por uma consultoria independente um relatório com diagnóstico de impacto ambiental. Ele permitirá avaliar os resultados e apontar caminhos para que as próximas edições sejam ainda mais sustentáveis”, acrescenta o coordenador.

As medidas incluem inventário e compensação de emissões de CO₂, logística reversa de resíduos, reaproveitamento de orgânicos por meio da compostagem e triagem com apoio de cooperativas. Para Thiago Barros, esses esforços visam a conexão direta com os debates internacionais. “Essas iniciativas conectam os eventos aos debates globais que antecedem a COP 30, cuja prioridade é a descarbonização das atividades humanas. Ao mesmo tempo, fortalecem o pilar social do ESG, promovendo trabalho digno e gerando renda para catadores e cooperativas”, destaca.

Além de reduzir os impactos ambientais, as práticas aplicadas durante a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit têm efeito multiplicador entre os participantes. “Ao vivenciarem soluções práticas de gestão de resíduos, logística reversa e economia circular dentro dos próprios eventos, os empreendedores percebem que sustentabilidade não é custo extra, mas um fator de competitividade, reputação e credibilidade”, conclui Barros.

Serviço

Feira do Empreendedor 2025 e Siará Tech Summit

Data: 8 a 10 de outubro de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE)

Horário: das 10h às 21h

Mais informações:

sebraeceara.com.br/feira-do-empreendedor

sebraeceara.com.br/sts

sebraecop30.com