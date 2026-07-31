Empresa gaúcha vai abrir fábrica de calçados em Pentecoste e prevê criar mais de 800 empregos

A empresa gaúcha Dilly Sports vai abrir uma fábrica de calçados em Pentecoste, no interior do Ceará. A unidade vai funcionar no galpão onde antes operava a VS Sport. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (31) pelo prefeito do município, Vicente Souza.

A VS Sport foi a última empresa do grupo do empresário Alexandre Becker, junto com a Valenti Calçados, Serrota Calçados, Pentecoste Calçados e WS Calçados, a encerrar as atividades entre junho e julho deste ano na cidade.

Com a ocupação do local, a Dilly pode reabsorver os mais de 800 empregos no município, segundo Souza.

"Lá eles vão ter um local grande, que pode comportar até dois mil funcionários. E ainda podem assumir mais espaços (galpões), na medida que foram crescendo", disse o prefeito.

A Dilly Sport ficará na mesma estrutura onde funcionava a empresa calçadista Paquetá, fechada em 2024 e assumida pelo então empresário Alexandre Becker, meses depois.

A reportagem procurou a Dilly para mais detalhes sobre a abertura de uma unidade fabril em Pentecoste e aguarda posicionamento da empresa.

A chegada da calçadista no município ocorre após um período crítico de demissões na cidade. Entre 2024 e 2025, o município já registrava o desligamento gradual de dezenas de operários. A crise atingiu o pico este ano, com o encerramento definitivo das atividades de Becker e o desligamento em massa de mais de 800 trabalhadores.

Além deste galpão, o empresário possuia mais quatro espaços na cidade que, também segundo o prefeito, estão sendo negociados para serem assumidos por empresas de outros setores.



"Tem (negociações) do ramo de lavanderia, de indústria, estamos trabalhando para ocupar todos".

Repetição do modelo adotado em Itapajé

A Dilly está no Ceará desde 2014, quando iniciou a atuação na cidade de Brejo Santo, na região do Cariri.

A estratégia de atração da empresa para Pentecoste segue o mesmo modelo aplicado pelo Governo do Estado em Itapajé.

Naquele município, no início de 2024, a calçadista gaúcha assumiu os galpões públicos que antes pertenciam à Paquetá Calçados, após o encerramento das atividades do grupo também gaúcho.

A rápida transição das estruturas fabris permitiu reaproveitar a mão de obra qualificada da região e evitar um colapso econômico local.

Segundo o site da empresa, atualmente a Dilly possui as marcas Mormaii, West Coast e Öus, no setor de tênis.

Além disso, fabrica, no modelo 'private label' (quando a marca terceiriza a produção de determinado produto) calçados para a Puma, Reebok, Oakley, Skechers, Lacoste, Asics, Kappa e Calvin Klein.

Suporte social e transição municipal

Enquanto a nova operação da Dilly e os novos galpões preparam o início das atividades, a Prefeitura de Pentecoste informa que mantém um plano de apoio emergencial para as famílias atingidas pelas demissões anteriores.

Assim, o município está realizando a doação de cestas básicas para os trabalhadores desempregados durante a fase de transição.

Além disso, está ofertando apoio jurídico para garantir os direitos e rescisões trabalhistas dos ex-funcionários e realizando uma seletiva municipal para admitir temporariamente trabalhadores afetados na estrutura da prefeitura e encaminhar candidatos para as novas vagas industriais.