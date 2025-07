Design moderno e alta tecnologia marcam a geração 2026 do Novo Nissan Kicks

Em busca de elevar o padrão dos SUVs urbanos, a nova geração do Nissan Kicks acaba de chegar ao mercado. O visual foi remodelado e agora conta com linhas mais marcantes, além de conectividade em todos os elementos do veículo. O novo Kicks 2026 já está disponível na concessionária Jangada Nissan.

Entre as novidades do modelo, está a central multimídia flutuante e com tela touchscreen de 12,3 polegadas, painel digital personalizável e carregamento por indução para aparelhos compatíveis.

Para aumentar o conforto, os bancos contam com a tecnologia Zero Gravity, que proporciona mais ergonomia nos trajetos. A cabine também recebeu upgrade, com materiais premium e espaço interno otimizado.

O Kicks 2026 vem equipado com as mais recentes tecnologias de segurança do Nissan Intelligent Mobility, como alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e seis airbags de série.

“O novo Nissan Kicks marca um excelente momento da Nissan e do Grupo Carmais. Foi uma satisfação apresentar ao público um modelo que une design moderno, conforto e tecnologia de ponta”, destaca Guto Roque, diretor operacional da Nissan Jangada.

