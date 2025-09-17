Consórcios se consolidam como opção acessível no planejamento financeiro

O Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, reforça a importância da relação de confiança e parceria construída entre empresas e consumidores. Nesse sentido, a MB Soluções em Crédito destaca o consórcio como uma alternativa inteligente que promove autonomia nas decisões de consumo e fortalece a relação de transparência com o cliente.

“No consórcio, não há cobrança de juros, apenas uma taxa de administração sobre o valor contratado. Isso torna a parcela naturalmente mais baixa e garante previsibilidade no orçamento, o que permite ao cliente conquistar seus objetivos com tranquilidade e segurança”, explica Matheus Bomfim, diretor da MB Soluções em Crédito.

Indicado para quem deseja conquistar bens de alto valor, como imóveis e automóveis, de forma acessível e sem os juros elevados praticados em outras modalidades de financiamento, o consórcio vem crescendo nos últimos anos. Uma das principais vantagens apontadas é a facilidade de pagamento. Diferente do financiamento tradicional, torna-se mais eficiente pela redução de valor cobrado, ausência de juros, substituídos por uma taxa de administração mais acessível.

A possibilidade de planejamento financeiro a longo prazo também funciona como critério de escolha pela modalidade de consórcio. Além disso, o modelo permite a formação de patrimônio de maneira gradual, tornando-se uma opção atrativa tanto para pessoas físicas quanto para empresas que buscam investir com segurança e controle orçamentário.

Consórcio facilitado

Focando em atuação especializada, a MB Soluções em Crédito se consolidou como referência no segmento ao unir atendimento consultivo, planejamento e flexibilidade. Com quase meio milhão de créditos contemplados todos os meses nos últimos 4 anos, a empresa auxilia cada cliente na escolha do plano mais adequado ao seu perfil, com prazos acessíveis e cartas de crédito compatíveis com diferentes objetivos de vida.

O diretor da empresa da MB Soluções aponta que um grande diferencial no mercado é o auxílio e acompanhamento do cliente, desde a compra do consórcio até a escolha do carro. “Temos diversos parceiros em Fortaleza e até fora do Estado. Já compramos carros em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e outras cidades. Uma das principais diferenças que a gente tem no mercado é justamente esse acompanhamento e todo o direcionamento que a gente dá ao cliente", enfatiza Matheus Bomfim.

Com mais de 1600 famílias atendidas, a MB Soluções em Crédito reforça a modalidade de consórcio como um caminho sólido para realizar sonhos, preservar a segurança financeira e construir projetos de vida a longo prazo.

Serviço

MB Soluções em Créditos

Endereço: Rua José Cândido, 267 - Monte Castelo

Instagram: @mb_solucoesemcredito

Telefone para contato: 85099686-2515

E-mail: empresamb33@gmail.com