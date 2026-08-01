Conheça o perfil dos 3 palestrantes confirmados no DN Business

No próximo dia 10 de agosto, Fortaleza será palco do encontro de grandes personalidades do mercado financeiro nacional. Durante a 1ª edição do DN Business, fórum realizado pelo Diário do Nordeste, o público poderá encontrar alguns dos principais nomes do país, em um evento de trocas e aprendizado.

As inscrições para o DN Business estão abertas e podem ser realizadas na página oficial do evento. O fórum será realizado no auditório do BS Design, a partir das 8h.

Há duas modalidades de ingresso: padrão e VIP, que permite a participação junto a um almoço na companhia dos palestrantes, com o objetivo de ampliar as possibilidades de networking.

Três palestrantes estão confirmados no evento: Eduardo Giannetti, Caio Megale e Ana Paula Vescovi. A curadoria do evento buscou as principais referências do Brasil para compor o DN Business. Conheça a seguir o perfil de cada convidado.

Eduardo Gianetti

Economista, professor e escritor, Eduardo é um pensador brasileiro de renome, com uma vasta obra que engloba diversas vertentes da economia e seus impactos na sociedade. Ele integra a Academia Brasileira de Letras e possui doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge.

Ao longo de sua carreira, publicou uma série de livros que abordam o contexto econômico nacional. O palestrante, cujo foco de trabalho vai além de análises sobre as variações diárias do mercado, é teórico do “liberalismo de feição social” e da “economia verde”.

Ana Paula Vescovi

Economista e ex-secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi conta com mais de 30 anos de experiência em campos como macroeconomia, finanças públicas e governança.

Entre 2019 e junho de 2026, a economista liderou a área de macroeconomia do Banco Santander Brasil. Antes disso, teve passagens na Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, atuou como assessora econômica no Senado Federal e em 2018 esteve como secretária-executiva do Ministério da Fazenda.

Caio Megale

Atual economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale possui no currículo passagens também pelo poder público, tendo atuado como Secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e diretor de Programas no Ministério da Economia entre 2019 e 2020.

O economista tem vasta experiência de atuação no setor privado, em instituições como Lloyds Asset Management, Máxima Asset Management e Gávea Investimentos.

Serviço

1ª Edição do DN Business

Data: 10 de agosto, a partir das 8h

Local: Auditório do BS Design

Ingressos: Sympla