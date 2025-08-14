Diário do Nordeste
Auto Elite chega em Fortaleza em busca de elevar o padrão da segurança veicular

Com rastreamento inteligente e atendimento ágil, nova empresa propõe modelo sem burocracia

Legenda: Empresa busca oferecer soluções mais acessíveis e eficientes no cuidado com veículos
Foto: Auto Elite Portal / Divulgação

Fortaleza acaba de receber uma nova empresa no setor de segurança veicular: a Auto Elite, que estreia na capital cearense unindo soluções tecnológicas integradas a um atendimento ágil e descomplicado. Fundada pelos empresários Wagner Barbosa e Priscila Magalhães, com ampla experiência no segmento, a empresa busca transformar a experiência dos motoristas no cuidado com seus veículos.

Wagner Barbosa, diretor-geral da Auto Elite, ressalta que a iniciativa surgiu a partir da identificação de necessidades não atendidas pelos modelos tradicionais. “Percebemos demandas reais de clientes que precisavam de mais agilidade, facilidade e segurança. Por isso, criamos a Auto Elite com diferenciais exclusivos, como ressarcimento garantido em até 30 dias, moto reserva para clientes em casos de furto ou roubo, e atendimento para negativados. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de alto padrão para todos os nossos clientes”, destaca.

Entre os serviços oferecidos, o rastreamento veicular cobre todo o território nacional, com instalação gratuita e tempo de resposta otimizado para ocorrências. A ausência da consulta a órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, amplia o acesso ao serviço, tornando-o disponível para um público mais amplo.

A diretora-geral, Priscila Magalhães, reforça o posicionamento estratégico da empresa. “Embora estejamos sediados em Fortaleza e atuemos inicialmente na região, nosso propósito é construir a maior empresa de segurança veicular do Nordeste. Nosso foco atual é cumprir com excelência o que prometemos aos clientes, garantindo confiança e eficiência desde o primeiro contato”, explica.

A tecnologia é um componente central da operação da Auto Elite. Sistemas avançados permitem monitoramento em tempo real e suporte técnico eficiente, garantindo ao motorista uma solução completa, personalizada e acessível para proteger seu veículo.

A chegada da marca movimenta o mercado local e sinaliza uma mudança no padrão de atendimento no setor.

Serviço
Auto Elite
Local: Rua Romeu Aldigueri, 22 - Guararapes
Telefone: (85) 99235-0241
Instagram: @autoeliterastreamento
Site: https://autoelitece.com.br/

 

Negócios

Agência de Conteúdo DN
Há 25 minutos
