Quantos gols Erling Haaland tem? Veja os números do atacante do Manchester City

Um fenômeno em marcar gols. Assim pode ser definido o início da carreira de Erling Haaland. O jovem jogador do Manchester City acumula quebra de recordes a cada nova rodada do campeonato Inglês. Seu último feito foi no domingo (2), quando o jogador fez mais um hat-tricks na vitória do time contra o Manchester United por um espetacular 6 a 3.

Haaland, artilheiro isolado da Premier League, já marcou 14 gols em oito jogos na temporada. Aos 22 anos, o norueguês vem mostrando que não é só um 'matador' de área e parece ter se integrado perfeitamente no plano coletivo, como deseja o técnico Josep Guardiola. Prova disso são as duas assistências para Foden.

"O que Erling está fazendo, já fez na Noruega, Áustria e Alemanha. Essa é a realidade. Ele veio aqui e viu que os caras correm como animais, então ele também tem que fazer o mesmo. E a qualidade que temos o ajuda a marcar gols", elogiou Guardiola.

Melhor em cinco Ligas

Haaland é o jogador que mais balançou as redes nas cinco principais ligas do futebol europeu (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Outra marca expressiva para o jovem norueguês é que ele se tornou o primeiro jogador do Campeonato Inglês a marcar três "hat-tricks" em jogos consecutivos em casa.

