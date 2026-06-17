Neymar participa de treino com elenco da Seleção e avança na recuperação para a Copa; veja vídeo

Jogador se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 14:31 (Atualizado às 14:37)
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Legenda: A expectativa é que o jogador seja reavaliado constantemente nos próximos dias. A presença na partida contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos, ainda é considerada dúvida
Foto: CBF
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A seleção brasileira ganhou uma importante notícia nesta terça-feira (17). Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Neymar voltou a participar das atividades no campo ao lado dos demais jogadores do Brasil durante a preparação para a sequência da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 segue em processo de recuperação, mas deu mais um passo rumo ao retorno aos gramados. 

Pela primeira vez desde a chegada da delegação aos Estados Unidos, Neymar esteve no gramado junto ao restante do grupo. Inicialmente, o atacante realizou trabalhos físicos supervisionados pela comissão técnica e pela equipe médica. Em seguida, também teve contato com a bola, embora ainda não tenha participado das atividades táticas com os companheiros. 

O jogador do Santos se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, sofrida em maio, pouco antes da apresentação à Seleção para a disputa do Mundial. Por causa do problema, ele ficou fora da estreia brasileira contra o Marrocos e também não deverá estar disponível para o confronto diante do Haiti. 

Segundo a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, a recuperação do atacante será conduzida com cautela. A prioridade é garantir que Neymar esteja em condições ideais para atuar na reta decisiva da competição, sem acelerar etapas do tratamento e correr riscos de uma nova lesão. A expectativa é que o jogador seja reavaliado constantemente nos próximos dias. A presença na partida contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos, ainda é considerada dúvida, mas a evolução apresentada nos treinamentos aumenta a confiança da comissão técnica em contar com o craque durante a Copa do Mundo. 

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