Kitesurfistas de vários países se reúnem na Copa Kitley, na Taíba

A Copa Kitley The Worlds reúne atletas de mais de 20 países na Lagoa do Kite, na Taíba, em São Gonçalo do Amarante. Com médida de idade de 16 anos, os 40 competidores vão competir em 20 baterias que começaram nesta terça-feira (8) e vão até 27 de novembro (domingo). Pela primeira vez no Brasil serão realizados quatro campeonatos mundiais e quatro nacionais em um único evento.

Entre os participantes da etapa Freestyle, estão José "Gollito" Perez (Colômbia), Flora Artzner (França), Xavier Corr (Espanha); "Piçarrinha" Soares (Piauí) e Mikaili "Mika" Sol (Ceará). O cearense Artur Morais "bodinho" é um dos atletas em ascensão. A competição vai consagrar os melhores do país na modalidade e, por consequência, definir o Ranking Brasileiro de Kitesurf.

“A expectativa para o campeonato é de um rendimento de nível mundial jamais visto aqui, com muitas manobras, pois a Taíba tem excelentes condições para a prática desse esporte. Amantes do kitesurf, turistas e visitantes estão convidados para conferir esse show na lagoa e na praia", comentou Rafael Prata Duarte, CEO do Grupo Kitley Ltda.

Mundiais:

Copa Kitley QATAR AIRWAYS GKA Freestyle World Cup Brazil 22 – Mundial de Freestyle

Copa Kitley GKA KiteSurf World Cup Brazil 22 – Mundial de KiteWave

Copa Kitley GwA Wingfoil World Cup Brazil 22 – Mundial de Wingfoil

Copa Kitley GKA Hydrofoil World Cup Brazil 22 – Mundial de Hydrofoil

Nacionais:

Copa Kitley CBK de Freestyle

Copa Kitley CBK de KiteWave

Copa Kitley CBK de Hydrofoil

Copa Kitley CBK de Downwind

Legenda: Atletas de vários países participam da competição. Foto: Divulgação



VEJA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

LAGOA DO KITE

FREESTYLE

QUALIFIER FREESTYLE | 08 DE NOVEMBRO

COPA KITLEY QATAR AIRWAYS GKA FREESTYLE WORLD CUP BRAZIL 2022 | 08 À 13 DE NOVEMBRO

FREESTYLE CBK | CIRCUITO BRASILEIRO DE KITESURF | BRASILEIRO CBVELA - 13 À 20 DE NOVEMBRO

PRAIA DA TAIBINHA

WINGFOIL

QUALIFIER - 14 E 15 DE NOVEMBRO

COPA KITLEY GWA WINGFOIL WOLRD CUP BRAZIL | DE 16 À 20 DE NOVEMBRO

CBK DOWNWIND

ETAPA DO NOVO RANKING DO CIRCUITO BRASILEIRO DE DOWNWIND | 20 DE NOVEMBRO

WAVE

BRASILEIRO CBK E QUALIFIER P/ MUNDIAL | 20 À 22 DE NOVEMBRO

COPA KITLEY GKA KITESURF WORLD CUP BRAZIL | 23 À 27 DE NOVEMBRO

HYDROFOIL

BRASILEIRO CBK E QUALIFIER P/ MUNDIAL | 20 À 22 DE NOVEMBRO

COPA KITLEY GKA HYDROFOIL WORLD CUP BRAZIL | 23 À 27 DE NOVEMBRO

GKA HYDROFIL WORLD CUP BRAZIL 2022 | 23 À 27 DE NOVEMBRO

EVENTOS EXCLUSIVOS

ROCK & VELA – DISPUTA DE BANDAS | DURANTE TODOS OS DIAS DE CAMPEONATOS

ROCK & VELA – DOWNWIND À FANTASIA | 20 DE NOVEMBRO

EXPO KITLEY | 18 À 20 DE NOVEMBRO

SERVIÇO:

COPA KITLEY THE WORLDS 2022

Data: 06 a 20/11

Local: Lagoa do Kite, Taíba

Data: 13 a 27/11

Local: Praia da Taíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará

Horário: a partir de 09 horas

Ingresso: Livre | Classificação: Público Geral

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte