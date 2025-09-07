Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida
Foto: FRANCK FIFE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (7)

COPA DA LIGA JAPONESA

6h30 | Sanfrecce Hiroshima x Shonam Bellmare | Canal GOAT
7h | Kawasaki Frontale x Urawa Reds | Canal GOAT
7h | Kashiwa Reysol x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
7h | Vissel Kobe x Yokohama FC | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

8h | Tottenham (F) x West Ham (F) | Disney+
8h | Manchester United (F) x Leicester (F) | Disney+
8h | Liverpool (F) x Everton (F) | Xsports e Disney+
8h | Brighton (F) x Aston Villa (F) | Disney+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

10h | Geórgia x Bulgária | ESPN e Disney+
13h | Lituânia x Holanda | Sportv
13h | Macedônia do Norte x Liechtenstein | ESPN e Disney+
15h45 | Alemanha x Irlanda do Norte | Sportv
15h45 | Turquia x Espanha | ESPN e Disney+
15h45 | Bélgica x Cazaquistão | Disney+
15h45 | Polônia x Finlândia | Disney+
15h45 | Luxemburgo x Eslováquia | Disney+

BRASILEIRÃO FEMININO

10h30 | Cruzeiro (F) x Corinthians (F) | Globo, Sportv e TV Brasil

CAMPEONATO URUGUAIO

11h | Cerro x Cerro Largo | Disney+
15h30 | Progreso x Miramar Misiones | Disney+
18h | Nacional x Racing | Disney+
20h30 | Montevideo City Torque x Liverpool | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

11h | Hamburgo (F) x Wolfsburg (F) | DAZN

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

11h15 | Burgos x Las Palmas | Disney+
13h30 | Almería x Racing Santander | Disney+

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

13h | República Centro-Africana x Comores | FIFA+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h | Criciúma x Chapecoense | Disney+
18h30 | América-MG x Operário-PR | Disney+
20h30 | Avaí x Goiás | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE C

16h30 | Floresta x Caxias | SportyNet+
19h | Brusque x Náutico | SportyNet+

BRASILEIRÃO SÉRIE D (QUARTAS)

19h | América-RN x Santa Cruz | Metrópoles (YouTube)

LIGA FEMININA DOS EUA

16h | Chicago Stars x Orlando Pride | Xsports e Canal GOAT
18h | NJ/NY Gotham (F) x Angel City (F) | Disney+
21h30 | San Diego Wave (F) x Houston Dash (F) | ESPN 4 e Disney+

MLS

20h | Sporting Kansas City x Austin | Space, HBO Max e Apple TV

