Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (7)
COPA DA LIGA JAPONESA
6h30 | Sanfrecce Hiroshima x Shonam Bellmare | Canal GOAT
7h | Kawasaki Frontale x Urawa Reds | Canal GOAT
7h | Kashiwa Reysol x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
7h | Vissel Kobe x Yokohama FC | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
8h | Tottenham (F) x West Ham (F) | Disney+
8h | Manchester United (F) x Leicester (F) | Disney+
8h | Liverpool (F) x Everton (F) | Xsports e Disney+
8h | Brighton (F) x Aston Villa (F) | Disney+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
10h | Geórgia x Bulgária | ESPN e Disney+
13h | Lituânia x Holanda | Sportv
13h | Macedônia do Norte x Liechtenstein | ESPN e Disney+
15h45 | Alemanha x Irlanda do Norte | Sportv
15h45 | Turquia x Espanha | ESPN e Disney+
15h45 | Bélgica x Cazaquistão | Disney+
15h45 | Polônia x Finlândia | Disney+
15h45 | Luxemburgo x Eslováquia | Disney+
BRASILEIRÃO FEMININO
10h30 | Cruzeiro (F) x Corinthians (F) | Globo, Sportv e TV Brasil
CAMPEONATO URUGUAIO
11h | Cerro x Cerro Largo | Disney+
15h30 | Progreso x Miramar Misiones | Disney+
18h | Nacional x Racing | Disney+
20h30 | Montevideo City Torque x Liverpool | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
11h | Hamburgo (F) x Wolfsburg (F) | DAZN
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
11h15 | Burgos x Las Palmas | Disney+
13h30 | Almería x Racing Santander | Disney+
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
13h | República Centro-Africana x Comores | FIFA+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
16h | Criciúma x Chapecoense | Disney+
18h30 | América-MG x Operário-PR | Disney+
20h30 | Avaí x Goiás | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
16h30 | Floresta x Caxias | SportyNet+
19h | Brusque x Náutico | SportyNet+
BRASILEIRÃO SÉRIE D (QUARTAS)
19h | América-RN x Santa Cruz | Metrópoles (YouTube)
LIGA FEMININA DOS EUA
16h | Chicago Stars x Orlando Pride | Xsports e Canal GOAT
18h | NJ/NY Gotham (F) x Angel City (F) | Disney+
21h30 | San Diego Wave (F) x Houston Dash (F) | ESPN 4 e Disney+
MLS
20h | Sporting Kansas City x Austin | Space, HBO Max e Apple TV