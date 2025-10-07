Festival do Cavalo reúne atletas em disputas equestres no fim de semana; confira

Entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025, será realizado o 2º Festival do Cavalo e Feira do Agro. O evento terá competições esportivas em seis modalidades, atrações culturais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social. O Jockey Clube Cearense, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza sediará o encontro que deve receber milhares de visitantes.

Serão seis competições esportivas: corridas de cavalos (raças Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês); Copa Manga Larga Marchador; Ranch Sorting; Copa de 3 Tambores; Prova de Hipismo Clássico e Arena de Rodeio.

O festival se consolida como um dos maiores encontros do gênero no Ceará, fortalecendo o calendário de eventos do setor no estado. Além das provas equestres, a programação inclui feira de negócios, exposição de animais e atividades voltadas à capacitação técnica e à promoção de produtores locais.

Serviço: