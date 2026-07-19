Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

A espera acabou! Espanha e Argentina disputam, neste domingo (19), a grande final da Copa do Mundo FIFA de 2026. A decisão acontece às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA), e define o campeão da primeira edição do Mundial com 48 seleções.

A Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal. Já a Argentina, atual campeã mundial, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e tenta conquistar o tetracampeonato consecutivo de finais disputadas desde 2022.

Onde assistir Espanha x Argentina

Data: domingo, 19 de julho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford (Nova Jersey, EUA)

Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, ge TV e CazéTV.

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Retrospecto

O confronto coloca frente a frente duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial. A Espanha busca o segundo título de sua história, enquanto a Argentina tenta conquistar a quarta Copa do Mundo e manter a hegemonia iniciada com o título de 2022.

A expectativa é de casa cheia em Nova Jersey para uma decisão marcada pelo duelo entre a nova geração espanhola, liderada por Lamine Yamal, e a experiência da seleção argentina comandada por Lionel Messi.

Legenda: Espanha busca o segundo título de sua história, enquanto a Argentina tenta conquistar a quarta Copa do Mundo e manter a hegemonia iniciada com o título de 2022 Foto: AFP

Árbitro esloveno Slavko Vincic apitará final

O árbitro esloveno Slavko Vincic foi escolhido pela Fifa para apitar a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que será disputada no domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York.

No torneio na América do Norte, Vincic, de 46 anos, atuou no empate entre Brasil e Marrocos (1 a 1) e na vitória da Argélia sobre a Jordânia (2 a 1) na fase de grupos, além da classificação do México sobre o Equador (2 a 0) nas oitavas de final. Ele agora será o primeiro árbitro esloveno a apitar uma final de Copa.

Neutralizar Messi será 'desafio maiúsculo'

Neutralizar Lionel Messi será um "desafio maiúsculo" para a Espanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina, disse o meio-campista espanhol Mikel Merino nesta sexta-feira (17).

Messi foi vital na vitória da 'Albiceleste' sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal e, ao longo do torneio, do qual é artilheiro com oito gols ao lado do francês Kylian Mbappé, mostrou que mantém o alto nível aos 39 anos.

"Um desafio maiúsculo, uma motivação incrível para mim e para nós. Poder jogar contra uma seleção como a Argentina, que já ganhou a Copa antes, faz com que o jogo seja ainda mais importante e estou muito feliz de poder viver este momento", disse Merino em entrevista coletiva em East Hanover, Nova Jersey.

Legenda: A decisão acontece às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA), e define o campeão da primeira edição do Mundial com 48 seleções. Foto: AFP

Campanha da Argentina

A Argentina chega à final da Copa do Mundo FIFA 2026 com uma campanha impecável. A equipe comandada por Lionel Scaloni venceu todos os sete jogos disputados até aqui, marcou 19 gols, sofreu sete e mantém 100% de aproveitamento no torneio.

Na fase de grupos, os argentinos terminaram na liderança do Grupo J após derrotarem a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.

No mata-mata, a Albiceleste superou o Cabo Verde por 3 a 2 na primeira fase eliminatória. Em seguida, venceu o Egito pelo mesmo placar para avançar às quartas de final. Entre os oito melhores, derrotou a Suíça por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal, quando bateu a Inglaterra por 2 a 1.

Agora, a Argentina disputa a grande final diante da Espanha em busca do tetracampeonato mundial, coroando uma trajetória marcada pela eficiência ofensiva e pela regularidade ao longo de toda a competição.

Campanha da Espanha

A Espanha chega à final da Copa do Mundo FIFA 2026 após uma campanha consistente e invicta. A seleção comandada por Luis de la Fuente disputou sete partidas, conquistou sete vitórias, marcou 17 gols e sofreu apenas três, confirmando a força defensiva e o bom momento vivido ao longo do torneio.

Na fase de grupos, a Fúria terminou na liderança do Grupo H com três vitórias: 2 a 0 sobre o Uruguai, 3 a 0 diante da Arábia Saudita e 2 a 1 contra Cabo Verde.

No mata-mata, os espanhóis eliminaram a Áustria com uma vitória por 3 a 0 nas oitavas de final. Em seguida, superaram Portugal por 1 a 0 nas oitavas (segunda fase eliminatória), avançaram às quartas de final ao derrotar a Bélgica por 2 a 1 e garantiram vaga na decisão ao vencer a França por 2 a 0 na semifinal.

Agora, a Espanha disputa a segunda final de Copa do Mundo de sua história em busca do bicampeonato mundial, apostando na força coletiva, na posse de bola e no talento da nova geração liderada por Lamine Yamal.

Prováveis escalações:

Espanha – Técnico: Luis de la Fuente

Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Oyarzabal.

Argentina – Técnico: Lionel Scaloni

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez.