Em jogo tenso, Argentina vence Inglaterra de virada e faz final da Copa do Mundo com a Espanha

A Argentina é finalista da Copa do Mundo 2026, ao vencer a Inglaterra por 2x1, em jogo tenso no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os ingleses saíram na frente com Gordon, 9 do 2º tempo, mas a Albiceleste conseguiu uma virada incrível, com gols de Enzo Fernandez aos 40, e Lautaro Martínez, aos 47.

Legenda: Lautaro marcou o segundo gol da Argentina nos acréscimos Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Final é no domingo!

Com o resultado, a Argentina enfrenta a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo no domingo (19), às 16 horas, em Nova Jersey.

A Albiceleste luta pelo tetracampeonato, sendo o segundo título seguido. Já a Espanha, luta pelo bi.

A Inglaterra, faz o jogo do 3º lugar contra a França, no sábado (18).

Como foi o jogo

A partida, cercada de rivalidade, foi muito tensa. Antes mesmo da bola rolar, a tensão aumentou após a torcida argentina abafar o hino inglês com cantos, e os torcedores ingleses revidando ao vaiar o hino argentino.

Em campo, o 1º tempo foi muito nervoso, truncado, com muitas faltas e divididas duras. Com 3 minutos, os jogadores se desentenderam.

Legenda: O primeiro tempo de Argentina x Inglaterra foi de muita luta, disputa e sem futebol Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Assim, com um jogo tão pegado, as chances de gol no 1º tempo foram raras. A rigor, foram duas inglesas e uma Argentina.

Para os ingleses, uma cabeçada de Declan Rice e cobrança de falta de James que Dibu espalmou, aos 34.

Para os argentinos, finalização pra fora raspando a trave com Enzo Fernandez.

Virada argentina!

A etapa final começou com a Argentina quase abrindo o placar aos 2 minutos: Júlian Alvarez bateu forte para grande defesa de Pickford.

Mas aos 9 minutos, a Inglaterra abriu o placar: Após certeiro passe de Rodgers, Gordon manda para o gol: 1x0.

Depois do gol, os ingleses recuaram demais e foram engolidos pela Argentina, que pressionou até virar a partida.

Aos 15, Enzo Fernández soltou a bomba e mandou por cima.

Em um raro ataque inglês, Rice chutou cruzado e Dibu Martínez pegou, aos 21.

Dois minutos depois, após cruzamento perfeito de Messi, Nico González cabeceou para o chão e Pickford fez defesa espetacular.

A pressão argentina continuou e aos 30, Mac Allister acertou a trave após passe preciso de De Paul.

Dois minutos depois, Messi deu belo passe para Nico González, que cabeceou raspando a trave.

Aos 39, Enzo Fernandez soltou a bomba e Pickford fez a defesa.

Mas um minuto depois, a Argentina empatou o jogo: Messi achou Enzo livre na entrada da área e soltou a bomba para marcar um golaço.

Legenda: Messi deu duas assistências para a Argentina virar o jogo Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A pressão da Albiceleste continuou, e Mac Allister acertou a trave aos 46.

Mas aos 47, o gol da virada da Argentina saiu, em nova assistência de Messi: ele cruzou na cabeça Lautaro Martínez: 2x1.

Com mais de 10 minutos de acréscimos, a Argentina segurou o jogo com muita raça e garantiu vaga na final da Copa do Mundo.